網上熱話｜美團KeeTa上周未開業　騎手App率先獲5星好評(更新)

內地外賣平台美團（3690）旗下「KeeTa」今（22日）正式在港營運，該App「KeeTa Rider」上周已於蘋果App Store上市，不過被發現在上周未營運時，已有多名人士給予5星好評，更踩對手力讚「KeeTa」好用！

KeeTa未在港營運已收5星好評

據App Store上的「KeeTa Rider」程式評價中，可見多人留言並給予5星好評，該App平均得分更高達4.6分，而好評均由上周四（18日）發布，當時KeeTa尚未在港營運；而當中稱讚的種類多多，包括運作順利、訂單多、以及客服細心專業。

其中有名為「KeeTa大將軍」的人留言，大讚KeeTa Rider並稱，「相較Foodpanda和Deliveroo常常會出現派送定制和限制時間，這讓我的收入和進度受到了不便和影響」。

好評中亦有不少以英文留言，更稱自己愛上KeeTa，「Every word is gemuine and I never like to write reviews…I’m seriously in love with keeta desipite that I have just it out.」（每個字都是真確，我從來不愛寫評論...儘管我試用後，我真的愛上了 KeeTa。）