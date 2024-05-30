績後炒高｜續租租金升近8% 領展無懼港人北上

領展(823)昨交出勝預期業績！今年股價拾級而下的領展昨公布去年度可分派總額升6.4%，至67.18億元，商戶續租租金調整率再次明顯上升，錄7.9%，末期每基金單位分派亦升11.6%，至132.57仙，可以股代息。市場早前憂慮港人北上消費對集團有負面影響，惟行政總裁王國龍表示，旗下商場集中銷售民生用品為主，抗逆力強，加上集團不斷更新商戶組合令人流穩定，對情況「唔太擔心，但亦唔會掉以輕心」。 領展昨早段報跌，放榜後即裂口倒升，一度飆半成，收市仍升1.25元或3.7%，報34.7元。以全年派262.65仙計，股息率約7.6厘。

稱民生商舖抗逆力強

王國龍指，港人北上消費集中周末，周一至周五「唔會特登上去深圳買餸」，因此旗下餐飲、超市及街市租戶生意仍得以維持，但亦預料相關趨勢是長期性，因此會持續調整商戶組合應對。集團首席營運總裁(內地除外)卓格理(Greg Chubb)亦指，港人北上在今年仍會對本地零售帶來挑戰，港人北上消費以體驗性為主，而領展處於較佳的應對位置。他解釋指，集團旗下商戶有約七成為食品相關生意，為應付港人日常所需的民生產品；另外，新簽租約中約四成為新租戶，指集團會以積極管理模式，應對消費者行為的改變。

集團又透露，旗下深圳中心城在「五一黃金周」期間人流大升82%，當中周末香港人佔約一半，周一至周五佔約一至兩成。

領展去年商戶零售銷售額增0.4%，由於去年首9月錄1.3%增長，意味今年首3月錄得按年跌幅，當中超級市場及食品去年銷售跌5.1%。續租租金調整率以街市/熟食檔位升幅最大，漲8.6%，商舖則升7.8%。 另外，對於集團的融資成本方面，王國龍指目前七成債務在定息，未來除了會以供股資金減債外，當有合適項目亦會考慮出售，以降低債務水平。至於26/27年度為債務到期的高峰，他指大部分為銀行融資，可提早與銀行商討續期，強調集團債務的靈活性大。

大行料股價反應正面 大行普遍對領展業績反應正面，摩根士丹利指其分派金額較預期高2%，給予「增持」評級，目標價48元。摩根大通亦指，派息較預測稍佳，相信股價會有輕微正面影響，惟股價最大動力還看美債息走勢及本地零售增長。