美元定存2023｜9間銀行息率均企穩4厘　 呢間銀行定存更高達4.8厘（3月31日更新）

在現時股、債市低迷的情況下，連同加息環境之下美元高企，想享有更高回報的話，亦可考慮直接將港元兌換成美元，而美元亦是其中一個熱門外幣定期選擇。 目前多間銀行續以高息吸客，本報綜合多間銀行定存息率所見，現時以富邦銀行的美元定期息率最高，達4.8厘；部分中小行亦有4厘以上；三大行之內，中銀香港及滙豐仍見4厘。此外，需注意最終條款，及以各家銀行公布為準。

大眾銀行：12個月美元定存見4厘 大眾銀行公布，於該行開立美元定存，12個月可享4厘年利率；6個月可享3.9厘年利率；3個月可享3.8厘年利率。至於開立1天至2個月美元定存，年利率分別由1.125厘至3.4厘不等。請注意，外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險，若選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣，可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。 詳情：大眾銀行 恒生銀行： 優越私人理財享 6個月3.99厘 恒生銀行指，其美元定期存款特優年利率已作更新，優越私人理財客戶於網上理財/分行/電話理財開立6個月美元定存，可享3.99厘年利率、3個月則享3.89年利率；優越理財/優進理財/綜合戶口客戶，開立3及6個月美元定存，則可享3.7厘至3.9厘年利率不等。要注意上述起存額為1萬美元以上。 詳情：恒生銀行 星展銀行：定存3至12個月享3.8% 星展銀行最新美元存款利率，存入最少6,000美元，於網上渠道叙造3、4、6或12個月定存，即可享3.8%年利率；至於開立2個月或1個月定存，可享3%或2.6%年利率。要注意，條款受細則約束，優惠編號亦請參閱該行網站。 詳情：星展銀行