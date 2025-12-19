美元定存/美元定期存款｜在加息下有甚麼優勢？ 在加息環境下，美元定期存款有以下幾個優勢： 更高的收益率：隨着央行加息，銀行的貸款利率和存款利率都會上升，因此美元定期存款的利率也會隨之上升，帶來更高的收益率。 保證本金安全：美元定期存款是一種較為安全的投資方式，存款本金受到保險保護，即使銀行出現問題，你的本金也能得到保障。 防通脹：隨着加息，貨幣價值也會上升，通貨膨脹率可能會下降。持有美元定期存款可以抵禦通貨膨脹，定期利息可抵抗通貨膨脹率。 靈活性：美元定期存款通常具有不同的期限和利率選項，你可以根據自己的需求和投資計劃來選擇最適合自己的存款方式，這比賣出股票等高風險資產更有保障。 總之，在加息環境下，美元定期存款可以帶來更高的收益率和更好的保障本金的安全，同時也可以抵禦通貨膨脹的影響，是一種相對安全、收益穩定、靈活方便的投資方式。

美元定期存款利率｜美元定期存款利率比較 滙豐銀行 美元定期存款利率｜ 3個月最高享3.4厘 滙豐表示，該行現時滙豐3、6個月美元定存，分別為3.4%、3.3%；12個月美元定存，息率則享3厘利率，惟只限指定尊尚及卓越理財客戶及於指定網上渠道開立；其餘客戶開立3、6及12個月定存亦可享2.8%至3.2%年利率。要注意上述起存額為2,000美元以上及新資金。 詳情：滙豐銀行 中銀香港 美元定期存款利率｜ 1000美元新資金定存享3.5厘 中銀香港公布最新美元定存優惠，「私人財富」/「中銀理財」客戶以新資金經網上銀行或手機銀行，以1,000美元叙造美元定存，3個月可享3.5厘息率、6個月存期則可享3.3厘。 而該行「智盈理財」/「自在理財」/ 其他個人客戶，以新資金經網上銀行或手機銀行，以1,000美元叙造美元定存，3個月可享3.3厘息率、6個月存期則可享3.1厘。 詳情：中銀香港 渣打銀行 美元定期存款利率｜ 6個月美元定存 享 3.2厘 三大發鈔行中的渣打銀行公布最新美元定存優惠，3個月享3.2、6個月享3.2厘、12個月美元定存息率為2.9厘。客戶只要符合指定條件，即享定存額2,000美元以上的特惠息率，注意優惠只限透過網上理財開立。 詳情：渣打銀行

富邦銀行 美元定期存款利率｜享有優惠利率 富邦銀行網站指，自12月12日起，個人客戶經Fubon+手機應用程式以美元(不論新舊資金)開立指定定期存款，均可享特優年利率。存款金額美元65,000或以上，3個月為3.9厘；6個月為3.6厘；12個月為3.5厘。詳情請參閱該行網站及到該行查詢。 該行指上述年利率可隨時作出調整，而毋須另行通知；惟有關調整前已開立的定期存款不受影響。 詳情：富邦銀行 上海商業銀行 美元定期存款利率｜ 新資金定存3個月享3.5% 上海商業銀行提供新資金美元定期存款推廣優惠，客戶於推廣期內以「全新資金」或「兌換資金」，開立3、6個月美元定期，可享優惠年利率3.5%或3.3%；12個美元定存享2.95%；1個月則享3.35%。優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。 詳情：上海商業銀行 東亞銀行 美元定期存款利率｜ 年利率最高享3.4% 東亞銀行指，由即日起，東亞顯卓理財戶口的指定客戶，以新資金1,000元或以上（或其等值）開立美元定存，3個月可享3.4%；6或12個月美元定期存期，年利率分別為3.2%及2.9%。詳情請參閱該行網站。 詳情：東亞銀行

大新銀行 美元定期存款利率｜ 新VIP 3個月高達3.7% 大新銀行公布該行最新美元定存優惠，全新VIP客戶(每位合資格客戶只可享此優惠一次)存入等值港元10萬至50萬，3個月高達3.7%、6個月高達3.6%。 一般客戶存入等值港元200萬或以上的美元，3個月高達3.3%；6個月高達3.2%；VIP客戶則3個月達3.6%；6個月達3.5%。詳情請向該行查詢。 詳情：大新銀行 招商永隆銀行 美元定期存款利率｜ 存款50萬美元或以上 3個月可享3.5%息率 招商永隆銀行稱，現於該行存款50萬美元或以上，開立3個月定存，可獲3.5%年利率；6個月美元定存，可享3.35%年利率；12個月享3.1%年利率。 至於存款額不足50萬美元或以上，開立1星期至12個月定存亦可享0.1%至3.5%的定存年利率，詳情請參閱該行網站。 詳情：招商永隆銀行 工銀亞洲 美元定期存款利率｜ 大額美元定存3個月3.55% 工銀亞洲表示，現時客戶透過網上銀行或手機銀行開立1個月至12個月美元定期存款，可享特惠年利率優惠，存款100萬美元或以上，定存3、6個月享3.55%或3.4%；12個月享3.3%；1及2個月分別享3.3%及3.45%。定存其他金額的詳情請參閱該行網站。 詳情：工銀亞洲

大眾銀行 美元定期存款利率｜ 3個月年利率達3.5厘 大眾銀行公布，於該行開立美元定存年利率再下調，3個月可享3.5厘年利率；6個月享3.3厘；12個月享3.15厘。請注意，外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險，若選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣，可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。 詳情：大眾銀行 恒生銀行 美元定期存款利率｜ 指定客戶3 個月享3.5厘 恒生銀行指，其美元定期存款特優年利率已作更新，網上尊享定期存款可享優惠，定存2,000美元或以上，3及6個月分別享3.5%。 詳情：恒生銀行 星展 美元定期存款利率｜ 3個月 享3.35% 星展香港最新公布，所有客戶以新資金存入最少6,000美元，於網上渠道叙造3個月定存，即享3.35%年利率；6個月享3.1%；12個月則享2.8%。要注意，條款受細則約束，優惠編號亦請參閱該行網站。 詳情：星展銀行

美元定期存款利率｜常見問題 美元定期存款利率｜開立新戶口有何需要注意？ 部分銀行開立戶口，或對叙造定期存款優惠有不同要求，例如只限指定客戶、需為新客戶或......詳情按此 美元定期存款利率｜如何定義新資金？ 「合資格新資金結餘」是指最新存款總結餘，每間銀行都有機會定義不同......詳情按此 美元定期存款利率｜存款受金管局監管制度保障？ 本地銀行存款均受金管局監管，即享有「香港存款保障計劃」，用戶的存款可獲最高50萬元的存款保障，若銀行不幸倒閉，客户仍能獲得......詳情按此