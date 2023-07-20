美國議息｜中原王美鳳：港元拆息追貼美息，若儲局加息港P或上調最高0.25%。

港元拆息持續向上，最新1個月港元拆息報5.21%，創近16年新高，中原按揭董事總經理王美鳳認為，港元拆息已追貼美息，而拆息亦明顯高於按息，她估計若美國下周加息，港P上調機會增，加幅或達0.125%至0.25%。

王美鳳：若儲局加息 港P或上調最高0.25%

中原按揭董事總經理王美鳳表示，與樓按相關的1個月港元拆息，升至7月20日的5.21%，連升4個工作天，創自2007年10月18日的(5.54%)後，近16年的新高，由於利率正常化由去年至今已進行一段時間，銀行體系結餘亦已調節收縮，促使港元拆息回升至追貼美息水平。

對於美國聯儲局下周將議息，王美鳳指，雖然美國通脹率已連月下降，並已超出市場預期回落至3%，原則上未必有加息需要以便觀察滯後影響，但有關官員卻表示為了決心把目標通脹壓低至2%，防止通脹反彈，因此仍有機會繼續加息1至2次。

她指出，若下周美國議息後決定仍繼續加息，在現時反映銀行資金成本的 港元拆息明顕高於按息約 3.5%，加上港拆息已追貼美息，美國加息意味息率或再進一步上升，不排除銀行將因應加息壓力及視乎資金成本而需要上調最優惠利率P，估計加幅仍會溫和介乎0.125厘至0.25厘。