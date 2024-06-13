美國議息｜聯儲局利率繼續按兵不動　點陣圖料年內僅減息一次

聯邦公開市場委員會（FOMC）結束一連兩日政策會議，現時聯邦基金指標利率仍維持於5.25厘至5.5厘區間。

美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，為今年連續第4次按兵不動，亦是今輪加息周期以來的第7次按兵不動，符合市場預期。此外，會後利率點陣圖顯示，年內或僅減息一次，較3月議息時預測的3次減息少達2次。

最新預測指出，通脹仍有望回落到2%目標，故今年尾或會出現一定程度的政策放鬆，但對此僅有輕微樂觀估計；而會上4名官員預計今年不會減息，8名官員預料減息兩次。

聯儲局：通脹在過去一年有緩解

聯儲局會後聲明表示，通脹在過去一年有緩解，不過現仍處於高位。最新聲明中唯一的實質變化，是指出近數月以來，FOMC在實現2%通脹目標取得進一步的小幅進展，而上一份會後措辭則指通脹問題「缺乏進展」。

此外，聯儲局又預計，今年核心個人消費開支平減指數（PCE）通脹為2.8%，3月料為2.6%；預測明年核心PCE通脹為2.3%，3月料為2.2%。美國今年經濟增長率預測為2%，3月料為2.1%；預計明年GDP增長率為2%，與3月預測數字一樣。今年失業率預料4%，3月料為4%；預計明年失業率為4.2%，3月料為4.1%。