美國議息｜聯儲局議息紀錄：今年減息是恰當做法 市場料減息或延至9月

美國聯儲局最新公布3月的議息會議紀錄，紀錄顯示幾乎所有聯邦公開市場委員會（FOMC）的官員指，今年減息是恰當的做法；隔晚亦公布通脹數據，市場料減息或延至9月。

官員對高通脹持續不確定性感擔憂 據3月的聯儲局議息會議紀錄顯示，政策制定者認為，通脹雖然有所緩解，但並沒有以足夠令人信服的方式，穩定實現通脹回落至2%的目標。與會者指，他們對高通脹持續存在的不確定性感到擔憂，當局又重申，傾向於將每個月的縮表幅度降低約一半，允許每個月最多將到期債券的950億美元收益展期、而不是進行再投資，從而削減其持有的、總值達約1.5萬億美元的美國國債和按揭抵押證券（MBS）。

利率點陣圖方面，官員們預料今年底利率中位數為4.6厘，與去年12月的預測一致，即仍意味將減息3次，每次0.25厘，累計減幅為0.75厘，但要等對通脹更有信心才會啟動減息。 巴克萊：預期今年只會在9月減息 至於美國通脹率亦連續三個月高於市場預期，市場對於聯儲局啟動減息預期再度延遲。據芝加哥商品交易所Fed Watch數據顯示，6個月聯儲局啟動首次減息機率大幅下降至僅16.8%，逾八成（82.6%）機率將維持利息不變。即使踏入7月，仍有逾五成（56.5%）機率聯儲局仍將按兵不動，僅有37.8%料將減息。