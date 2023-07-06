美團KeeTa 7月推周四至周六免外賣運費　營運地點拓至荔枝角大環鶴園

美團（3690）旗下外賣平台KeeTa指出，會在7月投入300萬元推免運費活動，為KeeTa在港推出的第3次免運費日活動。
KeeTa 7月推周四至周六免外賣運費
KeeTa表示，即日起至7月底，每周四﹑五﹑六均為KeeTa「免運費日」。活動期間KeeTa所有用戶每日可獲一張無門檻免運費券，直接免除訂單運費；另據餐廳自主設訂的最低消費額，訂單金額低至50元，亦可同時使用其他優惠券。
KeeTa發言人表示，運費高是香港消費者使用外賣服務的最大阻力之一，KeeTa在此前的兩次免運費日活動中看到，消費者對免運費優惠反應熱烈，因此決定加大優惠力度和覆蓋範圍。未來，KeeTa將持續關注用戶需求，在確保用戶體驗的基礎上，帶來更多優惠。
KeeTa計劃7月再拓展營運地點
KeeTa上月進軍本港後，首階段以旺角及大角嘴兩區作試營點，最新尖沙咀、尖東、西九龍、何文田、佐敦西、太子、油麻地、南昌、石硤尾、紅磡、長沙灣等區域市民，可通過KeeTa App使用外賣服務並領取迎新優惠，現冒營運地點再拓至荔枝角大環鶴園。
據了解，KeeTa營運期間推出「十億激賞」優惠計劃吸引客戶，今次推周四至周六免外賣運費亦屬在內。
美團KeeTa免運費活動｜常見問題
KeeTa免運費活動如何參加？
KeeTa免運費活動將面向所有消費者，新舊用戶均可享受...詳情按此
KeeTa免運費有否最低消費門檻？
本次免運費優惠亦不限制餐廳使用，KeeTa平台全部餐廳均參與其中，覆蓋中菜、西餐、日本菜...詳情按此
KeeTa現時有甚麼服務點？
KeeTa現時於旺角、大角嘴、尖沙咀、尖東、西九龍、何文田...詳情按此