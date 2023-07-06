美團KeeTa 7月推周四至周六免外賣運費　營運地點拓至荔枝角大環鶴園

美團（3690）旗下外賣平台KeeTa指出，會在7月投入300萬元推免運費活動，為KeeTa在港推出的第3次免運費日活動。

KeeTa 7月推周四至周六免外賣運費

KeeTa表示，即日起至7月底，每周四﹑五﹑六均為KeeTa「免運費日」。活動期間KeeTa所有用戶每日可獲一張無門檻免運費券，直接免除訂單運費；另據餐廳自主設訂的最低消費額，訂單金額低至50元，亦可同時使用其他優惠券。

KeeTa發言人表示，運費高是香港消費者使用外賣服務的最大阻力之一，KeeTa在此前的兩次免運費日活動中看到，消費者對免運費優惠反應熱烈，因此決定加大優惠力度和覆蓋範圍。未來，KeeTa將持續關注用戶需求，在確保用戶體驗的基礎上，帶來更多優惠。