胡錫進炒A股首日即獲利賺104元　自稱有運氣：以後我會加倉買個股基金

胡錫進炒股首日即獲利賺104元，自稱有運氣「以後我會加倉買個股基金」。(資料圖片)

內地《環球時報》前總編輯胡錫進，日前在社交平台上表示，自己已經開戶準備投資A股股票，並笑言不想成「韭菜」。周二（27日）晚，他透過微博向大家報捷，指自己首日投資股票即獲利有錢賺，更自稱有運氣，表示以後會陸續加倉購買個股及基金。

胡錫進10萬人幣投資A股首日賺104元

胡錫進於微博上發文，表示自己一早便將10萬元人民幣存入股票賬戶，先挑兩隻個股，然後又找兩隻基金，在半個多小時後買入，一共花了4萬多元，不過到中午就發現原價值10萬元的股票倉，進帳64元，「四隻股票和基金兩賺兩賠」，但下午一開盤，迅速縮水成只剩4元。

他表示，到下午他授課後，A股已收市，他亦在講課台上當場打開手機，一看賬戶盈利奇蹟變成104.7元。胡錫進亦感自己運氣不俗，「第一天就趕上了大盤飄紅，股市送給我的第一個表情是友好的微笑，無論我今後輸贏，我都會記住所看到的股市第一個面孔。」