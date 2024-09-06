舒適堡全線結業　創辦人連環賣樓套現逾2000萬及欠供300萬MPF

本港大型美容健身中心舒適堡（Physical）日前被指欠供300萬MPF強積金，其創辦人陸毅強夫婦近日疑「賣樓救急」，連環套現多個單位。
而9月6日，舒適堡正式宣布暫時全線結業，並稱待「重整業務」。目前舒適堡官網已關閉。
【9月6日更新】
舒適堡宣布暫時全線結業 稱待「重整業務」｜結業潮
舒適堡欠供強積金300萬涉740員工 三個月內連執兩分店
郭富城代言舒適堡逾22年 小美對全線結業感可惜：今年年初已經完成合約
舒適堡創辦人連沽3伙單位套現
市場消息指，夫婦二人近日沽售荔枝角曼克頓山單位，近月持續沽貨，至今至少沽出3伙單位，套現2,685萬元。
本地傳媒指，今年5月，兩人以895萬元售出曼克頓山3座中層D室2房，6月再以900萬元賣出另一伙3座高層D室2房，最新以890萬元沽出曼克頓山3座中層D室2房，短短逾3個月共套現2,685萬元；夫婦二人目前尚持有同廈至少2伙，當中3座極高層D室正以1,100萬元求售。
舒適堡欠供300萬MPF
此外，日前有網民在社交平台發帖，指有「舒」字頭為名的健身中心美容部欠供強積金。積金局前日確認，舒適堡（Physical）未為約740名員工繳交6月及7月的強積金供款及附加費，涉約300萬元，並透露有兩人向積金局投訴。積金局表示，已要求舒適堡盡快補交欠款，否則會入稟法院循民事申索。