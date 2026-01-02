近年英國成為移民或學生留學熱點，即使英鎊匯率波幅較大，亦吸引不少市民兌換並持有。加上在目前高息環境之下，定存可享更高回報。以下《am730》為讀者整理各大銀行的最新英鎊定期存款比較。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。

中銀香港：3個月英鎊定存享3.3%

中銀香港公布最新外幣新資金定期優惠（英鎊）定存優惠，「私人財富」/「中銀理財」客戶用原幣1千元等值兌換英鎊並開立英鎊定存，存款3個月可享3.3%、6個月可享3.1%；「智盈理財」/「自在理財」客戶存款3個月可享2.8%、6個月可享2.6%。詳情請向銀行查詢。

詳情：中銀香港

渣打銀行：3個月英鎊定存享3.3%

三大發鈔行中的渣打銀行指，最新美元定存優惠，客戶於網上存入英鎊2,000或以上新資金，3個月可享3.3%；6個月可享3.1%；12個月可享3%。要注意，優惠只限透過網上理財開立。詳情請向銀行查詢。

詳情：渣打銀行

滙豐銀行：3個月英鎊定存最高享2.9厘

現時於滙豐銀行開立12個月英鎊定存，息率最高享2.7厘利率、6個月可享2.8厘、3個月則享2.9厘，惟只限指定卓越理財尊尚客戶及卓越理財客戶及於指定網上渠道開立；其餘客戶開立12個月英鎊定存亦可享2.4%年利率、6個月可享2.5厘、3個月則享2.6厘。要注意上述起存額為2,000英鎊以上。詳情請向銀行查詢。

詳情：滙豐銀行