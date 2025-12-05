近年英國成為移民或學生留學熱點，即使英鎊匯率波幅較大，亦吸引不少市民兌換並持有。加上在目前高息環境之下，定存可享更高回報。以下《am730》為讀者整理各大銀行的最新英鎊定期存款比較。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。
【12月5日 更新定存利率】
中銀香港：3個月英鎊定存享3.3%
中銀香港公布最新外幣新資金定期優惠（英鎊）定存優惠，「私人財富」/「中銀理財」客戶用原幣1千元等值兌換英鎊並開立英鎊定存，存款3個月可享3.3%、6個月可享3.1%；「智盈理財」/「自在理財」客戶存款3個月可享2.8%、6個月可享2.6%。詳情請向銀行查詢。
詳情：中銀香港
渣打銀行：3個月英鎊定存享3.3%
三大發鈔行中的渣打銀行指，最新美元定存優惠，客戶於網上存入英鎊2,000或以上新資金，3個月可享3.3%；6個月可享3.1%；12個月可享3%。要注意，優惠只限透過網上理財開立。詳情請向銀行查詢。
詳情：渣打銀行
滙豐銀行：3個月英鎊定存最高享2.9厘
現時於滙豐銀行開立12個月英鎊定存，息率最高享2.7厘利率、6個月可享2.8厘、3個月則享2.9厘，惟只限指定卓越理財尊尚客戶及卓越理財客戶及於指定網上渠道開立；其餘客戶開立12個月英鎊定存亦可享2.4%年利率、6個月可享2.5厘、3個月則享2.6厘。要注意上述起存額為2,000英鎊以上。詳情請向銀行查詢。
詳情：滙豐銀行
恒生銀行：3個月英鎊定存有3.3厘
恒生銀行指，英鎊定期存款特優年利率已作更新，優越私人理財客戶於網上理財/分行/ 電話理財開立3個月及6個月分別享3.3厘及3.1厘年利率。要注意上述起存額為2,000元英鎊以上。詳情請向銀行查詢。
詳情：恒生銀行
工銀亞洲：英鎊定存3個月可高達3.6%
工銀亞洲表示，現時客戶透過網上銀行或手機銀行開立1個月至12個月英鎊定期存款，可享特惠年利率優惠，存款1萬英鎊或以上，定存3、6、12個月可分別享3.6%、3.4%、3.3%；1及2個月分別享3.4%及3.5%。詳情請參閱該行網站。
詳情：工銀亞洲
星展銀行：英鎊定存3個月享3.2厘
星展銀行公布最新英鎊存款利率，存入最少5,000元英鎊，於網上渠道敍做6及12個月定存，分別可享2.7%、2.2%年利率；至於開立1個月及3個月定存，可享3%、3.2%年利率。要注意，條款受細則約束，優惠編號亦請參閱該行網站。
詳情：星展銀行
大眾銀行：英鎊定存12個月見2.2厘
大眾銀行公布，於該行開立英鎊定存，3及6個月存期享2.15%、12個月存期享2.2%；1及2個月則享1.9%、2.15%。條款受細則約束。請注意，外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險，若選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣，可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。
詳情：大眾銀行
招商永隆銀行：英鎊定存可享2.4%年利率
招商永隆銀行稱，現於該行存款8萬英鎊或以上，開立3、6、12個月英鎊定存，可享2.4%年利率，要注意，條款受細則約束，詳情請參閱該行網站。
詳情：招商永隆銀行
上海商業銀行：英鎊新資金優惠3個月定存最高享3.7%
上海商業銀行提供英鎊定期存款推廣優惠，客戶以最少5,000英鎊開立英鎊定存，可享以下優惠年利率。3、6、12個月優惠年利率分別為3.7%、3.55%、3.25%；若定存1個月，以「兌換資金」透過該行分行辦理英鎊定期，存款可享3.8%。優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。
詳情：上海商業銀行