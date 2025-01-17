近年英國成為移民或學生留學熱點，即使英鎊匯率波幅較大，亦吸引不少市民兌換並持有。加上在目前高息環境之下，定存可享更高回報。以下《am730》為讀者整理各大銀行的最新英鎊定期存款比較。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。
【1月17日 更新定存利率】
中銀香港：12個月英鎊定存享2.7%
中銀香港公布最新外幣新資金定期優惠（英鎊）定存優惠，「私人財富」/「中銀理財」客戶用原幣1千元等值兌換英鎊並開立英鎊定存，存款3、6個月可享3%；「智盈理財」/「自在理財」客戶存款3、6個月則可享2.5%。詳情請向銀行查詢。
詳情：中銀香港
渣打銀行：3個月英鎊定存享3%
三大發鈔行中的渣打銀行指，最新美元定存優惠，客戶於網上存入英鎊2,000或以上新資金，3個月可享3%；6個月可享3%；12個月可享2.8%。要注意，優惠只限透過網上理財開立。詳情請向銀行查詢。
詳情：渣打銀行
滙豐銀行：12個月英鎊定存最高享2.7厘
現時於滙豐銀行開立12個月英鎊定存，息率最高享2.7厘利率、6個月可享2.4厘、3個月則享2.1厘，惟只限指定尚玉及卓越理財客戶及於指定網上渠道開立；其餘客戶開立12個月英鎊定存亦可享2.4%年利率、6個月可享2.1厘、3個月則享1.8厘。要注意上述起存額為2,000英鎊以上。詳情請向銀行查詢。
詳情：滙豐銀行
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恒生銀行：3個月英鎊定存有4厘
恒生銀行指，英鎊定期存款特優年利率已作更新，優越私人理財客戶於網上理財/分行/ 電話理財開立1個月英鎊定存，可享3.5厘年利率；3個月則享4年利率；6個月則可享4厘年利率。要注意上述起存額為2,000元英鎊以上。詳情請向銀行查詢。
詳情：恒生銀行
工銀亞洲：英鎊定存6個月可高達3.5%
工銀亞洲表示，現時客戶透過網上銀行或手機銀行開立1個月至12個月英鎊定期存款，可享特惠年利率優惠，存款1萬英鎊或以上，定存3、6、12個月可分別享3.5%、3.7%、3.5%；1及2個月分別享3.3%及3.4%。詳情請參閱該行網站。
詳情：工銀亞洲
星展銀行：英鎊定存3及6個月享3.3厘
星展銀行公布最新英鎊存款利率，存入最少5,000元英鎊，於網上渠道敍做6及12個月定存，分別可享3.3%、2.9%年利率；至於開立1個月及3個月定存，可享3.1%、3.3%年利率。要注意，條款受細則約束，優惠編號亦請參閱該行網站。
詳情：星展銀行
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大眾銀行：英鎊定存3個月見2.7厘
大眾銀行公布，於該行開立英鎊定存，3個月存期享2.7%；6及12個月享2.75%；1及2個月則享2.5%、2.7%。條款受細則約束。請注意，外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險，若選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣，可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。
詳情：大眾銀行
招商永隆銀行：英鎊定存可享2.8%年利率
招商永隆銀行稱，現於該行存款8萬英鎊或以上，開立3、6、12個月英鎊定存，可享2.8%年利率，要注意，條款受細則約束，詳情請參閱該行網站。
詳情：招商永隆銀行
上海商業銀行：英鎊新資金優惠1個月定存最高享6%
上海商業銀行提供英鎊定期存款推廣優惠，客戶以最少5,000英鎊開立英鎊定存，可享以下優惠年利率。3、6、12個月優惠年利率分別為4.1%、4.1%、3.9%；若定存1個月，以「兌換資金」透過該行分行辦理英鎊定期，存款可享6%。優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。
詳情：上海商業銀行