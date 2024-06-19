近年英國成為移民或學生留學熱點，即使英鎊匯率波幅較大，亦吸引不少市民兌換並持有。加上在目前高息環境之下，定存可享更高回報。以下《am730》為讀者整理各大銀行的最新英鎊定期存款比較。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。 【6月19日更新中銀香港、恒行銀行、大眾銀行英鎊定存利率】