熱門搜尋:
美食博覽 微辣 暑假活動 林襄 居屋2023 零售復常系列 姜濤 親海駅II 銀色債券 C觀點 網上熱話 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓 限時優惠 國際專題 BNO
返回
財經
2023-08-11 12:35:00

藍籌放榜｜李寧半年純利跌至21.21億人幣　派息36.2分人幣

分享：

藍籌放榜｜李寧半年純利跌至21.21億人幣，派息36.2分人幣。

李寧公布上半年業績，該企盈利21.2億元人民幣，按年跌3.1%，派中期息每股普通股36.2分人民幣。

李寧收入按年升13%

期內，上半年收入140.2億元，按年升近13%。隨著疫情管控全面放開，消費者更傾向線下門店消費，帶動線下零售門店收入按年升逾22%；電子商務渠道收入則升近2%；特許經銷商訂貨量增加帶動有關收入升約14%。

上半年毛利率48.8%，按年跌1.2個百分點，由於為促進消費，增加線上渠道及零售終端的折扣力度；加上毛利率較高的直面消費者渠道收入佔比下降、存貨撥備計提增加，均帶來影響。

撇除「李寧YOUNG」，李寧銷售點第2季整體零售流水按年錄得10%至20%的低段增長，整個平台同店銷售按年有低單位數下跌。至6月底，不包括「李寧YOUNG」的銷售點合共6,167個，較3月底淨減少39個，上半年淨減少128個。

企業數據｜李寧首季同店銷售錄高單位數跌幅

李寧指，首季李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台之零售流水按年錄得中單位數增長。(資料圖片)

李寧：展望下半年通脹持續回落

公司執行主席兼聯席行政總裁李寧表示，展望今年下半年，全球經濟下行勢頭有所緩和，主要經濟體通脹持續回落，全球服務業穩定復甦；中國總體經濟運行延續恢復態勢，消費保持溫和修復，實現提振消費信心和促進消費的目標。

李寧副總裁及首席財務官趙東升表示，市場環境波動下，集團上半年嚴格管控費用投入同時，亦聚焦帶動生意長期增長的投入，加上政府補貼和其他非經營性收入減少，導致中期盈利下跌；而今年以來市場逐漸恢復，但經營環境仍受壓，消費付出相對緩慢，集團將積極推出應對措施。他說，要完成全年目標面對一定壓力，但目前仍維持全年收入增長10%至20%目標。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受