虛幣動態｜比特幣一周漲逾兩成 多隻ETF高收

比特幣(Bitcoin)過去24小時一度高見21,415.3美元，過去一周累升22%。(資料圖片)

虛擬貨幣近日造好，比特幣(Bitcoin)過去24小時一度高見21,415.3美元，創下FTX爆煲以來新高，現報20,830.75美元，升約1%，帶動多隻虛幣及本港上市的相關ETF普遍揚升。

比特幣過去一周累漲約22%，今年以來則累飆逾27%。而以太幣(Ethereum)過去24小時曾高見1,583.74美元，現報1,543.2美元，升1.1%，過去一周累增19%；柴犬幣(Shiba Inu)現飆4.8%，過去一周累增近兩成，狗狗幣(Dogecoin)現揚0.7%，過去一周累升14%。

美圖曾漲 35% FA 三星比特幣收升 12%

至於FA南方比特幣(3066)收市報9.555元，升近12%；FA三星比特幣(3135)收報9.38元，升逾12%；FA南方以太幣(3068)收報9.68元，升逾一成。此外，美圖(1357)一度高見2元，飆升35%，收市仍漲27.7%，報1.89元；BC科技(863)曾報3.9元，升19%，收報3.6元，揚9.8%；新火科技(1611)曾升一成，高見3.19元，收報3.01元，升3.4%。

分析指，通脹見頂及持續回落，憧憬美聯儲局放慢大手加息步伐，令虛幣市場轉趨樂觀，不過，短期的超買指標可能不利比特幣升勢，故不會在現價高追，或於21,500美元左右遇阻力。