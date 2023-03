高峰論壇設4大主題

他續指,高峰論壇定於3月24日,時值Art Basel在香港舉辦。至於論壇內容涵蓋科技賦能(“Wealth for Tech”)、文藝交流(“Wealth for Art”)、綠色轉型(“Wealth for Green”)及慈善傳承(“Wealth for Philanthropy”)4大主題。