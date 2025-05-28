調查:74%香港中小企業面對帳務對帳困難

支付平台Adyen委託YouGov進行的一項最新調查顯示，高達74%的香港中小企業正面對帳務對帳困難，變相推動企業用戶對SaaS解決方案的需求激增，以簡化營運流程、 提升效率和提高盈利能力，其中金融服務(83%)、零售(70%)以及酒店和旅遊(60%)等行業的問題最為顯著。中型企業受到的影響尤其顯著，超過五分之一(21%)的中型企業強烈認同對帳問題構成嚴峻挑戰。 調查亦詢問了受訪企業用於財務及行政事項的時間成本。香港中小企業平均每星期花6小時處理會計與對帳工作。中型企業的所需時間甚至更多，35%表示每星期耗時5至10小時。值得注意的是 ，尚未採用 SaaS 平台的中小企業更有可能每星期花費超過15小時處理相關工作，反映全面的數碼方案在提升營運效率方面的潛力。

儘管78%現已使用 SaaS平台的企業表示其主要 SaaS 平台提供整合報告功能，但仍有80%依賴多個SaaS工具同步運作，反而有可能導致操作更為複雜，而非提升效率，未必達到理想的簡化流程效果。展望未來，數碼化轉型的勢頭將持續加速。調查發現，其中81%的香港中小企業計劃在未來12個月內投資於SaaS平台，其中零售(90%)和金融服務(83%)行業居首。 Adyen香港區主管鄧啟俊表示:「SaaS平台長期以來一直是中小企業的重要合作夥伴，如今這些平台正進一步演變成為推動業務取得成功的關鍵力量。將支付嵌入業務營運流程是賦能中小企業發展的核心策略之一，不但可以簡化交易流程，還可以提高營運效率，為中小企在競爭激烈、 利潤空間收窄、消費需求日新月異的市場環境中提供強大支援。」

疫情推動餐飲業數碼轉型 而在金融、零售等產業之外，餐飲業亦是各項數位科技的重要應用場景之一。餐飲POS系統供應商Eats365 商務總監黃汝灝表示，疫情推動數碼轉型，餐廳陸續轉用更具效益的餐飲管理系統(POS)，公司於過去三年便吸納包括「牛角」在內的大型品牌使用其服務。黃汝灝認為，Eats365餐飲POS系統不僅簡化了餐飲業的複雜流程，還能幫助餐飲業者更好地管理餐飲業務，提升餐飲服務品質、並增加餐飲業績。 該公司於2014年成立，目前在香港有4000間餐飲客戶，其在餐飲 POS 系統的市場佔有率達20%。他稱，Eats365 在全球32個市場支援超過8000家商戶，除香港外，亦在台灣、新加坡、馬來西亞、澳洲及新西蘭開設辦事處。