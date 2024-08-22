證監會上季虧損收窄至3689萬　完成審閱新上市申請數目按季增6%

證監會指，截至6月底，在香港註冊成立的基金的管理資產按季增加7.2%；季內錄得的淨資金流入亦按季增加80.2%。

香港證監會最新發表2024佣年第二季的《季度報告》，第二季虧損收窄至3,689萬元，收入增長26.3%至5.22億元。其中完成審閱新上市申請數目亦按季增長6%。

證監會第二季接獲的牌照申請數目增長，按季及按年分別上升3%及8%至1,931宗；新持牌機構及人士及註冊機構的總數為2,593個；證監會完成審閱的新上市申請數目亦按季增加6%至53宗，其中包括一宗特專科技公司的申請、5宗來自尚未有盈利的生物科技公司申請。

虛擬資產方面，已在香港上市的亞洲首批6隻虛擬資產現貨ETF的交投保持暢順，截至8月中的總市值為24億元）。此外，證監會於季內接獲17宗虛擬資產交易平台牌照申請。

梁鳳儀：印證該會的策略方針見效

證監會行政總裁梁鳳儀表示，最新的季度數據和持續的佳勢，一再印證該會的策略方針見效。而為確保香港市場保持國際競爭力，證監會參與擬定有關在惡劣天氣下維持市場正常交易和其他運作的方案，而港交所將於9月下旬實施有關安排。

至於投資者保障和打擊失當行為方面，通過高等法院審訊後，證監會成功令3名人士被定罪，3人參與組織極為嚴密的操縱市場計劃；季內亦對5名人士作出紀律處分，他們分別被暫時吊銷牌照或禁止重投業界7個月至4年不等。