財政預算案2023｜安永：政府應採針對性支援措施 如差餉及稅務寬減以提振香港經濟

會計師行安永就財政預算案發表報告指，預計香港於2022至23財年將錄得1,350億港元赤字，遠高於政府於去年2月公布的預算案中的563億港元，又認為政府應採針對性支援措施 如差餉及稅務寬減以提振香港經濟。

內地與香港的經濟活動在去年度仍受疫情延續影響，安永金融服務香港稅務主管何耀波表示，土地收入預計會較原先估計減少486億港元，今個財年稅收亦預計會因經濟疲弱而降低，建議政府應採取短期紓困措施，以紓緩市民和企業的經濟困難，如退稅、電費補貼、發放半個月綜合社會保障援助津貼予合資格人士、差餉及政府收費寬減等，但政府應採取更具針對性的支援措施，以確保資源能夠有效地惠及有需要的市民及企業，並維持財政儲備在合理水準。

財赤政府估算遠較嚴重

會計師行安永表示，預計香港於2022至23財年將錄得1,350億港元赤字，遠高於政府於去年2月公布的預算案中，預計的563億港元，又料財政儲備將降至8,221億港元，相等於大約12個月的政府開支。

儘管本港經濟自 2022 年底有輕微改善，本港全年本地生產總值仍錄得3.5%負增長。疲弱的經濟主要由於利率大幅攀升、主要發達經濟體收緊貨幣政策、以及國際地緣政治局勢持續緊張而引起，令到市民的消費需求和開支削弱。