財政預算案2023｜星展調查：6成本港中小企冀財政預算案中增加財政支援

本年度財政預算案發表在即，星展進行中小企調查有關營商信心及展望，發現在擔憂全球經濟狀況的情況下，近6成的香港中小企希望從政府獲得更多資助及財政支援。

6成本港中小企冀財政預算案中增加財政支援

調查顯示，76%受訪的香港中小企認為2023年將出現全球經濟衰退，近6成的受訪者希望獲得政府增加資助及財政支援，其次是期望在商業配對和聯繫，以及品牌發展和推廣方面的支援。

此外，調查發現，44%的受訪者將通脹列為最關心的問題之一，僅次於勞動力成本和供應的43%，以及全球利率上升。 儘管面對全球經濟衰退，但隨着香港與中國內地邊境重新開放，大部分香港中小企對未來12個月的業務前景充滿信心，亦有75%受訪者認為這將對業務收入帶來正面影響。

星展銀行（香港）有限公司企業銀行主管劉勇表示，雖然大多數受訪中小企認為今年全球經 濟將會步入衰退，但他們仍有意通過商業規劃，在不確定的情況下致力推動業務增長。

中小企看好看好大灣區前景

調查亦發現中小企看好大灣區的前景，其中52%的中小企渴望在未來12個月內，加快進軍大灣區的擴張計劃。星展銀行（香港）有限公司商業銀行主管王美寶表示，隨著與內地通關， 兩地的跨境業務將逐漸回常。

此調查亦反映出，36% 的受訪者將營銷和品牌推廣列為2023年的首要業務重點，緊接為電子商務和市場擴張，分別各佔 25%。結果反映這可能與企業漸走出疫情，並逐步回復營銷和品牌活動的趨勢有關，務求在經濟不確定性中以達到營商目標。