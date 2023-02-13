財政預算案2023｜畢馬威倡永久居留權減至4年吸人才 籲派5000元消費券

新一年財政預算案即將在2月22日公布，畢馬威中國預測，2022/23年度將錄得1,209億元赤字，較政府預計的563億元赤字超出一倍，料截至今年3月底，財政儲備有8362億元。

畢馬威中國香港區稅務服務主管合夥人譚培立表示，通關及防疫措施放寬，有助推動香港經濟復蘇，而政府為協助市民和企業推出紓困措施而導致的短期財政赤字亦可接受，認為政府應適時及正確地運用財政儲備以刺激經濟，維持香港的競爭力。

籲派5000元消費券

畢馬威中國建議採取即時紓困措施，包括向香港永久性居民及新來港人士發放5000港元消費券，其中一部分消費券需用於指定行業，如餐飲及消閒娛樂；又建議向70歲或以上的香港永久性居民可通過「高齡津貼」獲得5000港元現金津貼。

建議永久居留由7年減至4年

畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗表示，為吸引人才，政府可就重點企業向香港人才提供的股份獎勵豁免薪俸稅，亦可推出吸納移民措施，例如將優質人才入境計劃、高端人才通行證計劃和稅收優惠（例如家族辦公室的稅收優惠制度）的相關申請人及員工，其獲得香港永久居留權的年期從7年縮短至4年，提高計劃的吸引力和全面性。

畢馬威中國續指，為吸引更多海外投資企業在香港設立地區總部，建議政府可對該類企業採用減半利得稅率(8.25%)徵稅。畢馬威中國亦建議政府釐清出售股份和其他股權投資的定義，將其界定為資本收益且不徵稅，以及放寬現行嚴格的利息支出稅務扣除條件，以完善稅制。