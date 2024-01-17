資本增值稅｜CGT與香港人有甚麼關係？一文解釋

香港近年財政收入減少，社會上關注問題之餘，亦現部分聲音關心政府會否開徵資本增值稅（英文︰Capital Gains Tax），財政司司長陳茂波就指出，資本增值稅是研究範圍之內，但充分討論前，不會隨意引入新稅種。而所謂的資本增值稅到底是甚麼？與一眾「升斗市民」又有何關係？以下《am730》將解釋何為資本增值稅。
資本增值稅｜何為資本增值稅？
資本增值稅（Capital Gains Tax）一詞，是指政府針對準資產買賣獲利所徵收的稅項，當市民買入股票或大宗商品等的金融資產時套現獲利，政府將會從利潤中收取一部分金錢，該一部分金錢即為「資本增值稅」。
資本增值稅｜現時本港稅制
香港一向奉行簡單低稅制度，據政府所指，本港採取自由貿易政策，企業及個人可於香港享有簡單透明的稅制，以及低廉的稅負，故只設三項直接稅，並設有免稅額制度。三項直接稅為：
- 法團首200萬港元的利得稅稅率為8.25%，其後的應評稅利潤則為16.5%。至於獨資或合夥業務的法團以外人士，兩級的利得稅稅率相應為7.5%及15%。
- 個人薪俸稅最高稅率為15%
- 物業稅率定為15%
香港稅制另一優勢，是多項稅項一律免徵，包括：
- 銷售稅 / 消費稅 / 增值稅
- 預扣稅
- 資本增值稅
- 股息稅
- 遺產稅
資本增值稅｜現時擁CGT地區
現時美國有設立資本增值稅，惟一般香港投資者從買賣美股所賺利潤不受資本增值稅影響，但其股息收入的30%仍要貢獻予美國庫房，由券商代收後再轉付，並在客戶股票戶口中自動扣除。
近年不少香港人移民的英國，其實買樓亦需繳交印花稅，當出售在英國的個人資產時，便需就交易收益繳付資產增值稅，而「資產」定義包括所有高於6,000英鎊的個人財物（惟不包括車輛）、非自住物業、用作出租或商業用途或面積超過5,000平方米的自住物業、任何非ISA（個人儲蓄戶口）或PEP（個人股份計畫）的股票及商業資產。
資本增值稅｜香港收資本增值稅的影響？
若香港建議徵收資本增值稅，或會有以下影響：
- 出售住宅隨時要繳付上百萬港元的稅款，甚至出現趁稅項落實前拋售資產，令樓市受壓
- 對新股市場造成影響，或對來港上市意欲的影響有限，令本港IPO市場更慘淡
- 市民更願意將資金投資至其他國家（如沒有該稅項的新加坡），從而減少在香港的投資
- 導致企業經營者稅負加重，甚至減低創造就業機會可能性
資本增值稅｜社會意見
中原集團、中原地產及am730創辦人施永青於其專欄中表示，資本增值稅並不適用於香港，他稱「為了國際資金樂於來香港作交易，香港不但要維護資金的出入自由，還應維持簡單且低的稅制。資本增值稅是一種很複雜的稅制，推行起來成本很高，如是令資本增值稅的稅率不可能太低，否則政府可能收不到實際的得益」。
立法會財務委員會主席陳振英在接受傳媒訪問時便提到，若開徵此稅，可能促使更多海外資金撤離，本已低迷的港股勢必雪上加霜，也會引發住宅業主強烈反對。
中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，本港現不宜加設資本增值稅。他認為，資本增值稅或股票利息稅應是經濟環境好時加設，而非現時「窮途末路」時做，這只會令資金轉到其他地方。