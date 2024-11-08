最優惠利率｜滙豐、恒生、中銀香港等各行P一覽（am730製圖）

最優惠利率｜ 美國聯邦儲備局一如市場預期，在本港時間周五(11月8日)凌晨3時宣布減息0.25厘，聯邦基金利率目標區間降至介乎4.5到4.75厘，這是美國聯儲局繼9月後，第二次降息，上次減0.5厘。在香港，金管局亦宣布跟隨，將貼現窗基本利率調低25個基點至5厘。《am730》在本文將整理各間銀行利率變化。

儘管較少按揭人士會使用P按，但這仍然是香港銀行，以至金管局的指標。因此P按仍然具有參考價，例如H按計劃的「封頂位」鎖息上限，仍以P按為指標。

香港各銀行的最優惠利率，大部分情況下與美國同步，故美國加息時，香港會加息；美國減息香港亦會減息；風險而言亦較H按低得多。

P按是來自銀行最傳統的「最優惠利率」，即為Prime Rate，是活期利率的一種。而最優惠利率，就是銀行計算借出資金能有多少基本利潤的利率，P按便是以此為準。

中銀：下調 港元最優惠利率0.25厘至 5.375厘

【11月8日更新】中國銀行(香港)有限公司宣布，自下周一(11月11日)起，本行之港元最優惠利率由年利率5.625厘調整至5.375厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.625厘調整至0.375厘。

同時，中銀港元活期儲蓄存款的最新分層利率架構為，若每日戶口存款結餘有5,000港元或以上，年利率為0.375厘；若每日戶口存款結餘低於5,000元，年利率為0。

滙豐 ： 下調港元最優惠利率0.25厘至5.375厘

滙豐銀行在11月8日宣布，由下周一(11月11日)起下調港元最優惠利率25點子，由年利率 5.625%調低至5.375%。滙豐對上一次於2024年9月20 日調整港元最優惠利率，當時減息25點子。

同時，滙豐調低港元儲蓄存款戶口的利率25點子。滙豐對上一次於2024年9月20日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時減息25點子。

【9月20日更新】 滙豐 銀行 ：下調P為5.625厘

滙豐9月19月公布，該行最優惠利率（P）將下調25點子，由年利率5.875%調低至5.625%，9月20日生效。滙豐對上一次於2023年7 月28日調整港元最優惠利率，當時加息12.5點子。

滙豐同時給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調低25點子。滙豐對上一次於2023年7月28日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時加息12.5點子。全面理財總值達 100 萬港元及以上的額外年利率維持0.001%。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，滙豐決定調低港元利率，主要考慮到美國聯邦儲備局減息的決定，以及本港銀行同業拆息自今年初開始穩定回落。經過充份考慮宏觀經濟環境和本港銀行同業拆息走勢，相信減息是適當的。該行會繼續密切留意宏觀前景變化及金融市場的發展，有需要時調整利率。

詳情：滙豐銀行

中銀香港： 下調P為5.625厘

中銀香港(2388) 9月19日宣布，自9月23日（星期一）起，本行之港元最優惠利率由年利率5.875厘調整至5.625厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.875厘調整至0.625厘。

此外，中銀香港指，若活期儲蓄存款每日戶口結餘在港幣1,000,000元或以上，將可享有額外年利率0.001%。

詳情：中銀香港

渣打：P利率減25點子至5.875厘

渣打銀行(香港)宣布，由2024年9月23日(星期一)起，港元最優惠貸款利率將下調0.25厘，由年息6.125厘，調低至年息5.875厘。

同時，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.875厘下調至年息 0.625厘。

詳情：渣打銀行

東亞 銀行： 下調25點子至5.875厘

東亞銀行宣布調低利率，港元最優惠利率將由目前的6.125厘調低至5.875厘，於9月20日起生效。

此外，存款額5,000元以上的港元標準儲蓄存款利率將由目前的0.875厘調低至0.625厘，

詳情：東亞銀行