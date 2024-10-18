儲蓄保險vs定期存款｜想儲錢揀邊樣最好？ 五個考慮因素一定要諗

儲蓄保險是什麼？ 儲蓄保險在功能上結合了儲蓄及其他保障（一般為人壽保障，也有保單包含危疾及醫療保障），一般以儲蓄為主要目標，保障成份較低。儲蓄保單在固定年期內或終身提供保障，投保人可選擇一次過繳付或分期繳付保費（分期繳付期間保費固定不變）。儲蓄保單一般提供保證現金價值，分紅型保單更會提供非保證紅利。目前市場上的5年期短期儲蓄保險（美元）提供的期滿保證內部回報率(IRR)可達4%以上（2024年9月）。

「保還保，儲還儲」點解比投資儲蓄型終身人壽保險更有保障？ 除了選擇保證回報率偏低的終身人壽保險外（大家可以利用Bowtie獨家的 BTIR 試算表，了解這類保單的實際回報水平），大家可以考慮採用「Buy Term, Invest the Rest」策略，即購買純保障的定期人壽，再配搭保證回本較高的短期儲蓄保險或其他投資產品，這樣便可以較低的保費開支，同時獲得人壽保障與可觀的儲蓄回報。

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