轉數快FPS｜互通泰國PromptPay　一文看清流程、使用方法　每日支付上限1萬港元 (持續更新)

金管局周四（30日）舉行「轉數快xPromptPay簡介會」，金管局表示，使用轉數快（FPS）經PromptPay支付，每日金額上限為1萬港元金管局副總裁李達志表示，選定與泰國合作是因該國有經驗，已與至少5個地區有跨境支付合作，加上用戶數量多及普遍；他又指匯率「幾好」。

本文《am730》將整理一系列FPS使用流程及方法。

市民在泰國使用轉數快時須留意，應用程式要更新至最新版本，而支付系統並不支援個人戶口。金管局副總裁李達志建議市民，支付時先問清楚PromptPay帳號類型，如素描二維碼後無法支付金額，即代表商戶的帳號為個人戶口或帳號所屬銀行沒有參加互聯計劃。市民可在付款詳情中看見商戶的名稱、付款金額及即時外匯匯率。

金管局相信1萬元上限已可應付大部分情景

至於每日1萬港元交易上限方面，金融管理局主管(金融基建發展)黎巧兒表示，上限以銀行戶口為單位，日後如有需要會與業界再討論是否提高上限，但她相信上限已可應付大部分情景。她又表示，交易前並有網絡連線，如果有關二維碼屬「靜態」(印了出來)，就要輸入金額；市民要確保所輸入金額正確，以防騙案發生。

至於香港商戶經轉數快接受PromptPay支付時，將直接收取港元，當中毋須支付費用，泰國用戶每筆支付上限為10萬泰銖（約22,257港元），每日支付上限50萬泰銖（約11萬港元），但每家銀行可能因應風險管理而有較低的上限。