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財經
2023-11-30 15:55:00

轉數快FPS｜互通泰國PromptPay　一文看清流程、使用方法　每日支付上限1萬港元 (持續更新)

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轉數快FPS｜下午舉行轉數快xPromptPay簡介會，港人遊泰可用FPS付款。(資料圖片／陳奕釗攝)

轉數快FPS｜下午舉行轉數快xPromptPay簡介會，港人遊泰可用FPS付款。(資料圖片／陳奕釗攝)

金管局周四（30日）舉行「轉數快xPromptPay簡介會」，金管局表示，使用轉數快（FPS）經PromptPay支付，每日金額上限為1萬港元金管局副總裁李達志表示，選定與泰國合作是因該國有經驗，已與至少5個地區有跨境支付合作，加上用戶數量多及普遍；他又指匯率「幾好」。

本文《am730》將整理一系列FPS使用流程及方法。

跨境電子支付懶人包｜八達通/AliPay HK/WeChat Pay HK等免內地銀行戶口免兌換人民幣　一文睇清香港人北上必備工具 (持續更新)

轉數快須更新至最新版本

市民在泰國使用轉數快時須留意，應用程式要更新至最新版本，而支付系統並不支援個人戶口。金管局副總裁李達志建議市民，支付時先問清楚PromptPay帳號類型，如素描二維碼後無法支付金額，即代表商戶的帳號為個人戶口或帳號所屬銀行沒有參加互聯計劃。市民可在付款詳情中看見商戶的名稱、付款金額及即時外匯匯率。

金管局相信1萬元上限已可應付大部分情景

至於每日1萬港元交易上限方面，金融管理局主管(金融基建發展)黎巧兒表示，上限以銀行戶口為單位，日後如有需要會與業界再討論是否提高上限，但她相信上限已可應付大部分情景。她又表示，交易前並有網絡連線，如果有關二維碼屬「靜態」(印了出來)，就要輸入金額；市民要確保所輸入金額正確，以防騙案發生。

至於香港商戶經轉數快接受PromptPay支付時，將直接收取港元，當中毋須支付費用，泰國用戶每筆支付上限為10萬泰銖（約22,257港元），每日支付上限50萬泰銖（約11萬港元），但每家銀行可能因應風險管理而有較低的上限。

(左起)金融管理局主管(金融基建發展)黎巧兒、金管局副總裁李達志及金融管理局助理總裁(金融基建)鮑克運

(左起)金融管理局主管(金融基建發展)黎巧兒、金管局副總裁李達志及金融管理局助理總裁(金融基建)鮑克運。(李朗僑攝)

轉數快FPS｜甚麼是轉數快？

轉數快（FPS）為金管局於2018年9月推出的「快速支付系統」，有別於一般銀行轉賬，轉數快FPS只需得悉收款方的手提電話號碼、電郵地址、FPS 識別碼（Proxy ID）或二維碼（QR code），便可即時付款給個人或商戶，不設任何手續費用。

轉數快FPS｜轉數快如何使用？

轉數快可連結銀行賬戶之餘，亦不受銀行營業時間的限制，全天候 「24x7」均能支付或收取款項，包括港幣或人民幣。

轉數快FPS｜登記轉數快FPS步驟

  1. 先登入銀行的個人網上理財，或手機應用程式，選擇登記「轉數快」
  2. 「轉數快」共有4種方式，包括手機號碼、電郵地址、快速支付系統識別碼、香港身份證
  3. 然後，便通過手機短訊接收一次性驗證碼，若是以FPS識別碼或身份證登記則不需驗證
  4. 若名下擁多個賬戶，就需選擇想登記的對應收款戶口
  5. 最後核對資料，按「確定」即完成登記

轉數快FPS｜港人下月可於泰國用FPS，Big C及夜市熱點皆可用。(金管局影片)

轉數快FPS｜香港參與銀行及機構

金管局指，12月4日轉數快（FPS）和泰國PromptPay互聯互通，香港用戶方有9間參與機構，包括滙豐銀行中銀香港
恒生銀行東亞銀行花旗香港交銀香港富邦銀行八達通卡公司HKT Payment（Tag&GO）

轉數快FPS｜泰國參與銀行

泰國用戶方參與銀行機構則有3間，包括盤谷銀行Bank of AyudhyaKrungthai Bank

轉數快FPS｜結算銀行及系統營運機構

結算銀行：

  • 泰國Prompt Pay（National Interbank Transaction Management and Exchange）
  • 香港轉數快FPS（香港銀行同業結算公司）

系統營運機構：

泰國Prompt Pay（滙豐銀行）

香港轉數快FPS（盤谷銀行）

八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖）

轉數快FPS｜香港用戶在泰使用PromptPay流程及方法

  1. 1.詢問店舖是否收取香港轉數快和PromptPay戶口是否為「商戶戶口」

    2.打開轉數快電子銀包，掃描商舖的PromptPay二維碼

    3.輸入付款金額，及核對商戶資料和匯率。資料無誤可按「確定」按鈕。

    4.輸入保安編碼或生物認證

    5.完成支付，其後有訊息確認交易完成。

轉數快FPS｜滙豐銀行使用流程圖解：

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完成支付，其後有訊息確認交易完成。 輸入付款金額，及核對商戶資料和匯率。資料無誤可按「確定」按鈕。 輸入付款金額，及核對商戶資料和匯率。資料無誤可按「確定」按鈕。 輸入保安編碼或生物認證。 詢問店舖是否收取香港轉數快和PromptPay戶口是否為「商戶戶口」。

轉數快FPS｜各銀行、機構優惠一覽

轉數快FPS｜滙豐：可參加抽獎贏旅遊禮券

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，滙豐十分高興獲委任為轉數快與泰國 PromptPay互聯的香港結算銀行，以及用戶方和商戶方參與銀行。她指，自轉數快五年前推出以來，滙豐一直積極參與這項具標誌性的金融基建發展，致力促進服務普及 。單計今年上半年，滙豐處理的商戶轉數快交易量按年上升超過四成。

至於該行客戶於泰國商戶完成指定「FPS x PromptPay二維碼付款」交易後，更可參加抽獎，贏取旅遊禮券，更多細節即將公布。

轉數快FPS｜恒生：「泰賞Pay」電子現金券抽獎

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，轉數快帶動支付市場 迅速發展。是次金管局推出轉數快 x PromptPay 二維碼支付服務，進一步擴闊轉數快的使用層面，恒生客戶在出遊泰國時可率先享受安全和便捷 的跨境支付體驗。

為慶祝轉數快與PromptPay實現互聯互通，恒生將於「轉數快 x PromptPay 二維碼支付」服務推出首日（12月4日）至2024 年3月4日舉行「泰賞Pay」旅遊電子現金券大抽獎，恒生客戶在泰國透過恒生Mobile App掃描當地 PromptPay 商戶的二維碼並完成付款，可享0%外 幣兌換手續費，以及自動獲取一次抽獎機會，有機會贏取港幣5,000元的旅遊電子禮券。

轉數快FPS｜恒生銀行使用流程圖解：

轉數快FPS｜使用步驟

轉數快FPS｜中銀香港：無需手續費

中銀香港副總裁陳文表示，香港金管局透過與泰國央行合作，實現轉數快 與泰國PromptPay連接，這是香港與東南亞間快速支付系統雙向聯通的起點，除為區域內客戶提供更為便捷的跨境支付方式，同時促進民生消費相關行業的數碼化轉型，為本地商戶帶來更多業務商機。中銀香港個人客 戶今年首十個月的轉數快交易金額按年上升近50%；商戶使用該行轉數快收款服務的交易筆數按年增長超過一倍。

中銀香港指，其手機銀行和 BoC Pay 手機應用程式支持以「FPS x PromptPay 二維碼付款」作零售支付。由12月4日起，客戶可透過中銀香港手機銀行「二維碼付款/收款」功能或 BoC Pay 的「一掃即付」功能，掃描泰國商戶「PromptPay」二維碼，經「轉數快」付款給泰國商戶，無需手續費。

轉數快FPS｜花旗香港：新功能12月4日推出

花旗銀行全力支持即將推出的「轉數快 x PromptPay 二維碼支付」服務。客戶在泰國大小商戶可透過該行App內的「Citi Scan and Pay」掃瞄二維碼付款，方便快捷。此新功能連同現有的Citibank Global Wallet提供多元化、便捷的海外付款渠道，全面提昇客戶的數碼及海外付款體驗。新功能將於12月4日推出。

轉數快FPS｜Tap&Go拍住賞：豁免外幣兌換手續費

Tap&Go拍住賞表示，由2023年12月4日至2024年1月31日期間，合資格客戶用Tap&Go「拍住賞」在泰國接受 PromptPay 的商戶以Tap&Go「拍住賞」内的「掃描付 款」功能掃描轉數快 x PromptPay 二維碼，完成合共六筆交易及累積消費滿港幣300元（每筆交易滿港幣50元或以上）可獲高達港幣40元儲值額回贈，首筆交易消費滿港幣50元或以上可獲港幣25元儲值額回贈。

由即日至2024年1月31日期間，同時為1O1O或csl客戶及合資格Tap&Go「拍住賞」用戶 可於1O1O Centre或csl專門店免費領取泰國數據漫遊通行證一張。

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轉數快FPS｜常見問題

轉數快FPS｜問：哪些香港FPS／轉數快用戶能使用？

答：香港用戶若有使用以下銀行或機構，包括滙豐銀行中銀香港恒生......按此了解更多

轉數快FPS｜問：如何使用轉數快？

答：轉數快可連結銀行賬戶之餘，亦不受銀行營業時間的限制，全天候 「24x7」均能支付或......按此了解更多

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