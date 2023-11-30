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財經
2023-11-30 15:55:00

轉數快FPS｜互通泰國PromptPay　一文看清流程、使用方法　每日支付上限1萬港元 (持續更新)

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轉數快FPS｜下午舉行轉數快xPromptPay簡介會，港人遊泰可用FPS付款。(資料圖片／陳奕釗攝)

轉數快FPS｜下午舉行轉數快xPromptPay簡介會，港人遊泰可用FPS付款。(資料圖片／陳奕釗攝)

金管局周四（30日）舉行「轉數快xPromptPay簡介會」，金管局表示，使用轉數快（FPS）經PromptPay支付，每日金額上限為1萬港元金管局副總裁李達志表示，選定與泰國合作是因該國有經驗，已與至少5個地區有跨境支付合作，加上用戶數量多及普遍；他又指匯率「幾好」。

本文《am730》將整理一系列FPS使用流程及方法。

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轉數快FPS｜港人下月可於泰國用FPS，Big C及夜市熱點皆可用。(金管局影片)

轉數快FPS｜甚麼是轉數快？

轉數快（FPS）為金管局於2018年9月推出的「快速支付系統」，有別於一般銀行轉賬，轉數快FPS只需得悉收款方的手提電話號碼、電郵地址、FPS 識別碼（Proxy ID）或二維碼（QR code），便可即時付款給個人或商戶，不設任何手續費用。

轉數快FPS｜轉數快如何使用？

轉數快可連結銀行賬戶之餘，亦不受銀行營業時間的限制，全天候 「24x7」均能支付或收取款項，包括港幣或人民幣。

轉數快FPS｜登記轉數快FPS步驟

  1. 先登入銀行的個人網上理財，或手機應用程式，選擇登記「轉數快」
  2. 「轉數快」共有4種方式，包括手機號碼、電郵地址、快速支付系統識別碼、香港身份證
  3. 然後，便通過手機短訊接收一次性驗證碼，若是以FPS識別碼或身份證登記則不需驗證
  4. 若名下擁多個賬戶，就需選擇想登記的對應收款戶口
  5. 最後核對資料，按「確定」即完成登記

轉數快FPS｜香港參與銀行及機構

金管局指，12月4日轉數快（FPS）和泰國PromptPay互聯互通，香港用戶方有9間參與機構，包括滙豐銀行中銀香港
恒生銀行東亞銀行花旗香港交銀香港富邦銀行八達通卡公司HKT Payment（Tag&GO）

轉數快FPS｜泰國參與銀行

泰國用戶方參與銀行機構則有3間，包括盤谷銀行Bank of AyudhyaKrungthai Bank

轉數快FPS｜結算銀行及系統營運機構

結算銀行：

  • 泰國Prompt Pay（National Interbank Transaction Management and Exchange）
  • 香港轉數快FPS（香港銀行同業結算公司）

系統營運機構：

泰國Prompt Pay（滙豐銀行）

香港轉數快FPS（盤谷銀行）

八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖）

轉數快FPS｜香港用戶在泰使用PromptPay流程及方法

  1. 以手機打開支援跨境轉數快的9間銀行或電子錢包的應用程式
  2. 在搬國購物時，掃瞄泰國商戶的PromptPay 二維碼（QR code）
  3. 若是泰國商戶提供的是動態電子二維碼，用戶掃瞄後，可見到商戶名稱、匯率、經折算後的港元金額
  4. 如果屬於靜態的紙本二維碼，用戶則需要自行輸入金額，輸入後將看到商戶名稱、匯率等資料
  5. 最後確認資料及經認證，將可確認交易
  6. 交易完成
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轉數快FPS｜常見問題

轉數快FPS｜問：哪些香港FPS／轉數快用戶能使用？

答：香港用戶若有使用以下銀行或機構，包括滙豐銀行中銀香港恒生......按此了解更多

轉數快FPS｜問：如何使用轉數快？

答：轉數快可連結銀行賬戶之餘，亦不受銀行營業時間的限制，全天候 「24x7」均能支付或......按此了解更多

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