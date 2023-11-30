轉數快FPS｜互通泰國PromptPay　一文看清流程、使用方法　每日支付上限1萬港元 (持續更新)

金管局周四（30日）舉行「轉數快xPromptPay簡介會」，金管局表示，使用轉數快（FPS）經PromptPay支付，每日金額上限為1萬港元金管局副總裁李達志表示，選定與泰國合作是因該國有經驗，已與至少5個地區有跨境支付合作，加上用戶數量多及普遍；他又指匯率「幾好」。

轉數快FPS｜港人下月可於泰國用FPS，Big C及夜市熱點皆可用。(金管局影片)

轉數快FPS｜甚麼是轉數快？

轉數快（FPS）為金管局於2018年9月推出的「快速支付系統」，有別於一般銀行轉賬，轉數快FPS只需得悉收款方的手提電話號碼、電郵地址、FPS 識別碼（Proxy ID）或二維碼（QR code），便可即時付款給個人或商戶，不設任何手續費用。

轉數快FPS｜轉數快如何使用？

轉數快可連結銀行賬戶之餘，亦不受銀行營業時間的限制，全天候 「24x7」均能支付或收取款項，包括港幣或人民幣。

轉數快FPS｜登記轉數快FPS步驟