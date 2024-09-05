退休調查：受訪港人期望63歲能提早退休　料每月需2.4萬才夠生活

香港為世上預期壽命最長的地區之一，並在全球生活成本最貴城市排名中名列前茅。一項調查發現，本港投資者期望於63歲提早退休，並預計需要依靠退休金和積蓄生活17年，並預料每月需2.4萬才夠生活。
調查：47%香港受訪者未就退休作充份準備 近六成人料在退休後繼續打工
長者優惠｜9月份長者連鎖餐廳優惠 長者咭適用！送奶茶/全日9折/火鍋店減$100
料每月需2.4萬才夠生活
調查顯示，大部分港人並未開始規劃退休，只有38%受訪者表示已開始計劃，年齡介乎45至69歲受訪者表示，已着手計劃退休的比例僅 52%；而年輕港人開始意識到及早規劃退休的重要性， 30歲以下受訪者當中19%表示已開始退休規劃，27%表示有認真考慮規劃退休即使尚未行動。
本港投資者預期退休後每月平均開支為24,000元，為目前月入的 60%。大多數（82%）港人認為，退休後最主要的財務需求為應付日常生活開支，其次為醫療應急基金（68%）和消閒與旅遊費用（63%）。30 歲以下的年輕投資者，對退休後是否負擔得起消閒娛樂、旅遊和個人成長開支表現出高度重視。
最多受訪者退休後會選做定期存款
有關退休後選擇投資產品的首要考慮因素，首選為提供穩定月入（62%），其次為資本增值 （24%），只有 14%表示保本為首要考量。 受訪者對退休後的預期投資回報為 7.9%，似乎不太現實，基於最多受訪者認為退休後會選擇定期存款（56%），其次是股票（53%）和債券（40%）。
調查由富達國際委託YouGov於5月15日至24日期間在6個亞太區市場進行，期內合共成功訪問區內6,515名年齡介乎18至69歲人士，包括香港市場1,002人。受訪者個人收入分別達每月1.5萬港元。
富達國際香港退休金及個人投資業務總監暨香港地區執行總監陳宇昕建議投資者在工作生涯間，除了強積金供款外，將每年20%稅前收入作為退休積蓄以達成此目標。及早規劃可讓投資者有充裕時間考慮， 為實現安逸退休生活而需要達成的選項。