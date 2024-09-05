退休調查：受訪港人期望63歲能提早退休　料每月需2.4萬才夠生活

香港為世上預期壽命最長的地區之一，並在全球生活成本最貴城市排名中名列前茅。一項調查發現，本港投資者期望於63歲提早退休，並預計需要依靠退休金和積蓄生活17年，並預料每月需2.4萬才夠生活。

調查顯示，大部分港人並未開始規劃退休，只有38%受訪者表示已開始計劃，年齡介乎45至69歲受訪者表示，已着手計劃退休的比例僅 52%；而年輕港人開始意識到及早規劃退休的重要性， 30歲以下受訪者當中19%表示已開始退休規劃，27%表示有認真考慮規劃退休即使尚未行動。

本港投資者預期退休後每月平均開支為24,000元，為目前月入的 60%。大多數（82%）港人認為，退休後最主要的財務需求為應付日常生活開支，其次為醫療應急基金（68%）和消閒與旅遊費用（63%）。30 歲以下的年輕投資者，對退休後是否負擔得起消閒娛樂、旅遊和個人成長開支表現出高度重視。

最多受訪者退休後會選做定期存款

有關退休後選擇投資產品的首要考慮因素，首選為提供穩定月入（62%），其次為資本增值 （24%），只有 14%表示保本為首要考量。 受訪者對退休後的預期投資回報為 7.9%，似乎不太現實，基於最多受訪者認為退休後會選擇定期存款（56%），其次是股票（53%）和債券（40%）。