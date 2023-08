知名藝人周星馳近月涉獵AI(人工智能),繼上月中旗下比高集團(8220)夥新火科技(1611)合組Web3基金後,上周旗下NFT IP公司Moonbox獲加密貨幣交易所OKX投資100萬美元。周星馳今日在社交平台,發布與OKX互動的圖片。

「正在研究 Web3+AI 項目」

周星馳指,感恩找到一班志同道合的Web3伙伴,正在研究Web3+AI項目,「希望做個我的AI來代替我開會」。周星馳上傳的圖片只看到其背面,並正與最少二人面向電腦屏幕討論,並標籤OKX。至於OKX亦在留言區回應:「We enjoyed our meeting with you! Proud to be one of the Web3 buddies of legend Stephen Chow.」(很享受與你開會!自豪能成為傳奇人物周星馳的Web3夥伴之一。)

比高今日收報0.25元,跌0.03元或10.7%,成交額276萬元,市值2,570萬元。