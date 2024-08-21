金記餐飲仍拖欠7月份強積金供款　金記發言人：希望各方體諒中小企難處(更新)

金記冰室7月押商標資產獲1850萬貸款 主席稱正洽注資冀年尾開分店

金記此前拖欠2及3月份MPF供款 積金局又表示，金記餐飲此前拖欠今年2月及3月份的強積金供款及附加費，涉及900多名僱員，當中包括從3月至今向該局投訴的28名投訴人，總欠款金額共310萬。 經積金局入稟高等法院代受影響僱員追討拖欠的強積金供款及附加費後，金記餐飲已全數補交欠款；而4月至6月份的強積金供款及附加費，經積金局跟進後，金記餐飲亦已補交欠款，涉及金額約420萬。

金記：希望各方能體諒中小企業的難處 金記控股發言人周三（8月21日）向傳媒表示，公司支付強積金的安排是在到期後的一個月內處理，不存在拖欠強積金問題。在此各行各業經營困難的時期，希望各方能體諒中小企業的難處，給予支持和包容。 金記冰室近期多間分店結束營業 目前金記餐飲旗下擁有「金記冰室」、「亞金南洋茶室」、「麗香園冰室」等多家分店，其中「金記冰室」近期有多間分店結束營業，目前官網顯示只剩14間分店。徐汶緯曾向《am730》透露，自年初起多間界分店結業，形容集團作出決定是「壯士斷臂」。他又指，自通關後，本港經濟恢復亦與預期不一，而內地旅客消費力亦稍遜疫前。