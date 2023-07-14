銀色債券2023｜政府公布第8批銀債保底息5厘　2024年或之前滿60歲即可買 (更新)

銀色債券不設二手市場。投資者可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。為防止大量債券被少數投資者集中持有，本次發行的最高配發金額已設定為每位投資者100萬港元，即每位投資者最多只能獲配發100手債券，期間亦可將銀債售予政府及取得相應利息。 銀色債券的認購期由7月28日早上9時開始，至8月9日下午2時結束，並於8月18日發行。合資格香港居民可透過20間配售銀行和28間指定證券經紀認購債券。

政府表示，於2024年或之前年滿60歲（即1964年或之前出生），以及持有有效香港身份證的香港居民即可認購。

政府周五（7月14日）公布，推出第8批銀色債券予合資格香港居民認購，新一批銀色債券目標發行額為500億港元，每手1萬元，年期3年。每半年派息一次，保證息率5厘，較上一批銀色債券的4厘為高。

陳茂波：息率訂5厘希望為年長市民提供低風險投資

財政司司長陳茂波說表示，今次發行的銀色債券保證最低息率訂在5厘，高於過去的銀債息率，主要是考慮到在目前波動的投資環境中，希望為年長市民提供穩定安全、低風險、回報吸引的投資選項。」

他表示，在經濟層面，金融業發展是推動香港經濟及商業活動蓬勃發展的核心動力；在社會層面，金融服務也應兼具普惠的面向，更好服務市民及社會的需要，讓市民能更實在感受及分享到金融業發展帶來的好處。

陳茂波又說，政府一直以不同的政策措施及推出創新的金融產品，協助市民為退休生活積極做好準備。