銀行動態｜恒生優越私人理財設宴博愛堂　讓客戶體驗無限優越

恒生為高端客戶推出以「Boundless Experience At Penthouse 體驗無限優越」為題舉辦多場盛宴,於被譽為城中名人飯堂的恒生總行頂樓博愛堂進行,而首場於昨晚圓滿結束。

分享後,趙先生與著名歌手譚芷昀(Celine)合作表演。早年在《全美一叮》嶄露頭角的Celine,先後以悠揚悅耳的歌聲獻唱多首名曲貫穿50至90年代名曲 –《Stand By Me》、《愛是永恒》及《My Heart With Go On》,伴以趙先生專業的全新編曲及琴聲伴奏,同場更為90周年助慶。

在名人飯堂,當然不少得佳餚,昨晚由恒生博愛堂聯乘香港JW萬豪酒店旗下米芝蓮一星中菜廳萬豪金殿共同炮製,獻上得獎名菜,包括燕窩水晶魚皇。

展望將來,恒生將更致力為客戶提供全面及優質的銀行、投資和理財服務。不同客群的需要都有所不同,為了協助高端客戶在瞬息萬變的市場中更有效地管理財富,達到的增值目標,恒生新近優化優越私人理財服務,例如以資深客戶服務經理及財富管理專家團隊為客戶提供理財意見及方案。透過多元化理財服務及尊貴禮遇,讓客戶輕鬆享用更精闢專業的理財服務。