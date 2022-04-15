銷售上升 調高全年盈測 迅銷多賺39%

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零售股公布季度數據普遍造好。其中持有UNIQLO等品牌的迅銷(6288)截至今年2月底止中期純利1,468億日圓(約91.8億港元)，按年增38.7%，營業額12,189億日圓，多1.3%，更上調全年純利預測。

迅銷上調全年純利預測至1,900億日圓，按年升11.9%，營業額維持22,000億日圓不變，揚3.1%，經營溢利料達2,700億日圓，多8.4%。預計每股股息560日圓，其中中期派息280日圓、末期息料280日圓，較上年度增加80日圓。

該股又料海外UNIQLO下半年度收益錄增長，惟經營溢利則持平，預計北美、歐洲、東南亞、南亞及大洋洲地區表現續強勁，但內地受新冠肺炎疫情影響，出行受限制，料下半年經營溢利將維持上年度同期相若水平，海外UNIQLO全年收益及溢利將大增，而大中華地區則受疫情影響，全年收益料跌及溢利大幅下降。

莎莎上季營業額升1.9%

莎莎國際(178)截至3月底第四季度營業額8.34億元，按年多1.9%，惟升幅按季收窄2.8個百分點。若與新冠肺炎疫情前的2018/19年度比較則挫58.2%。香港及澳門收入5.1億元，減4.7%，同店銷售升3%，每宗交平均金額揚1.4%，交易宗數減4.5%。由於疫情關係，本港多間分店短暫停業，店舖營業日數損失共約480日(佔第四季總數約7%)，人流亦因社交距離措施而大減，期內零售銷售按年增長由第三季的14.3%放緩至9.4%。內地亦因疫情關係部分店舖須暫停營業，加上消費氣氛放緩，同店銷售按年跌23.1%，零售銷售瀉6.5%。該股指第五波疫情最壞時間已經過去，社交距離措施將逐步放寬，本港推出消費券和「保就業」資助，將有利市道復甦和就業市場回穩，惟疫情及環球政局不穩定性，仍構成不明朗，未來一年計劃關閉虧損而租金過高店舖。

大摩降安踏目標價一成

安踏體育(2020)首季安踏品牌產品之零售額(按零售價值計)，按年增10%至20%，FILA品牌錄中單位數增長；所有其他品牌產品漲40%至45%。安踏昨收報93.1元，升4.3%或3.8元，成交7.78億元。摩根士丹利料安踏今明兩年收入分別升13%及18%，純利料漲7%及28%，但受疫情影響，今年上半年盈利將持平或下跌。將目標價由150元，減一成至135元，維持「增持」評級。