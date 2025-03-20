長和系業績｜長和今公布業績　賣港口派25元特別股息會成真？(更新)

長和系今起陸續公布財報。圖為長和創辦人李嘉誠及長和主席李澤鉅。(資料圖片)

【3月20日更新】香港富商李嘉誠創辦的長和(港交所：001)計劃向由貝萊德牽頭的財團出售其非中港港口業務，其中包括巴拿馬運河等資產，預計套現逾190億美元(約1,482億港元)，相當於長和公布消息時的總市值。儘管近日交易遭受部分輿論的質疑，就連港澳辦及中聯辦亦轉載有關文章，今長和能否順利完成交易仍備受關注。若交易成功，有機構預測，長和或將大部分收益用於回饋股東，可能派發每股超過25元的特別股息。

另外，據《彭博》報道，投資者對長和期權的押注達到8年新高，市場人士期待在即將公布的業績公告中獲得更多相關信息。目前，市場上未平倉的長和期權合同數量為9.5萬份，好淡倉位數目相若。報道指，儘管市場對北京政府可能對交易進行審查感到憂慮，導致股價回落，但在3月內長和股價仍累計上升18%，為2020年11月以來的最佳表現。