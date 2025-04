長和賣港口｜據報中國除巴拿馬港口外　全球港口交易「不太成問題」

各方仍在145天談判窗口期內

消息指出,若剝離巴拿馬港口,各方需達成新協議。目前,貝萊德與MSC組成的財團及長和仍在145天的獨家談判窗口期內,尚未簽署最終協議。

報道特別提到,中國已對長和出售巴拿馬港口表示反對,但除巴拿馬港口之外,在全球其他港口的交易似乎面臨較少阻力。消息人士稱,中國政府已告知長和及TiL,全球港口的銷售「不太可能成為問題(was unlikely to be an issue)」,但仍需面對其他國家的監管審查。

全球交易最快3個月 巴拿馬部分或需1年

知情人士表示,長和港口交易的全球部分可能在3到6個月內完成,而巴拿馬部分可能需長達1年。與白宮討論交易的主要是貝萊德主席芬克(Larry Fink),而與李嘉誠磋商的則是84歲的Gianluigi Aponte。