長和賣港口｜據報中國除巴拿馬港口外　全球港口交易「不太成問題」

據報中國政府已告知長和及TiL，除了巴拿馬兩口港口，其餘全球港口的銷售不太可能成為問題。圖為長和創辦李嘉誠和李澤鉅。(資料圖片)

長和(港交所：001)擬出售非中國港口資產的交易再有新發展。雖然日前傳出買家財團將由意大利航運巨頭Aponte家族旗下地中海航運公司(MSC)控股的Terminal Investment Limited(TiL)主導，但《華爾街日報》引述消息人士報道，MSC董事長Gianluigi Aponte及其子Diego Aponte正在進行內部討論，考慮將兩個巴拿馬港口從此次長和港口交易案中剔除。

該交易涉及五大洲41個港口，但剝離巴拿馬港口是為了解決相關爭議。此前有傳聞，貝萊德旗下的Global Infrastructure Partners(GIP)將成為巴拿馬港口的控股股東，持股51%，TiL持有49%；其餘41個港口則由TiL獨資擁有。

各方仍在145天談判窗口期內

消息指出，若剝離巴拿馬港口，各方需達成新協議。目前，貝萊德與MSC組成的財團及長和仍在145天的獨家談判窗口期內，尚未簽署最終協議。

報道特別提到，中國已對長和出售巴拿馬港口表示反對，但除巴拿馬港口之外，在全球其他港口的交易似乎面臨較少阻力。消息人士稱，中國政府已告知長和及TiL，全球港口的銷售「不太可能成為問題(was unlikely to be an issue)」，但仍需面對其他國家的監管審查。

全球交易最快3個月 巴拿馬部分或需1年

知情人士表示，長和港口交易的全球部分可能在3到6個月內完成，而巴拿馬部分可能需長達1年。與白宮討論交易的主要是貝萊德主席芬克(Larry Fink)，而與李嘉誠磋商的則是84歲的Gianluigi Aponte。