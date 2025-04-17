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財經
2025-04-17 11:59:01

長和賣港口｜據報中國除巴拿馬港口外　全球港口交易「不太成問題」

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據報中國政府已告知長和及TiL，除了巴拿馬兩口港口，其餘全球港口的銷售不太可能成為問題。圖為長和創辦李嘉誠和李澤鉅。(資料圖片)

據報中國政府已告知長和及TiL，除了巴拿馬兩口港口，其餘全球港口的銷售不太可能成為問題。圖為長和創辦李嘉誠和李澤鉅。(資料圖片)

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長和(港交所：001)擬出售非中國港口資產的交易再有新發展。雖然日前傳出買家財團將由意大利航運巨頭Aponte家族旗下地中海航運公司(MSC)控股的Terminal Investment Limited(TiL)主導，但《華爾街日報》引述消息人士報道，MSC董事長Gianluigi Aponte及其子Diego Aponte正在進行內部討論，考慮將兩個巴拿馬港口從此次長和港口交易案中剔除。

長和創辦人李嘉誠近日「現身」捐贈治癌醫療器材儀式，看起來精神不錯。（李嘉誠基金會提供） 長和擬向貝萊德牽頭賣港口的風波持續。(資料圖片) 長和本周據報不會簽訂任何協議。圖為長江集團中心。(資料圖片) 巴拿馬運河港口。(路透社) 巴拿馬港口 經營權 《華爾街日報》提及，巴拿馬運河港口被視為中美角力的地方。圖為特朗普與習近平。(資料圖片) 巴拿馬運河。(網上圖片) 長和擬出售港口八成權益，包括巴拿馬碼頭股權。(資料圖片)

意大利買家擬將巴拿馬港口交易剔除

該交易涉及五大洲41個港口，但剝離巴拿馬港口是為了解決相關爭議。此前有傳聞，貝萊德旗下的Global Infrastructure Partners(GIP)將成為巴拿馬港口的控股股東，持股51%，TiL持有49%；其餘41個港口則由TiL獨資擁有。

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各方仍在145天談判窗口期內

消息指出，若剝離巴拿馬港口，各方需達成新協議。目前，貝萊德與MSC組成的財團及長和仍在145天的獨家談判窗口期內，尚未簽署最終協議。

報道特別提到，中國已對長和出售巴拿馬港口表示反對，但除巴拿馬港口之外，在全球其他港口的交易似乎面臨較少阻力。消息人士稱，中國政府已告知長和及TiL，全球港口的銷售「不太可能成為問題(was unlikely to be an issue)」，但仍需面對其他國家的監管審查。

全球交易最快3個月 巴拿馬部分或需1年

知情人士表示，長和港口交易的全球部分可能在3到6個月內完成，而巴拿馬部分可能需長達1年。與白宮討論交易的主要是貝萊德主席芬克(Larry Fink)，而與李嘉誠磋商的則是84歲的Gianluigi Aponte。

較早前，長和宣布擬出售包括巴拿馬在內的非中國資產港口，預料套現逾190億美元(約1,477億港元)，但其後傳出中方表達反對，港澳辦和中聯辦多次轉載《大公報》的相關報導。《大公報》多篇社評明確指出，「必須立即中止錯誤交易」。長和原定於4月2日簽署交易，但最終決定暫緩。

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