長江系進軍再生農業 澳洲買35萬公頃用地 作碳封存用途

長江實業集團(1113)及長江和記實業(001)透過長江生命科技(775)進軍再生農業範疇。長江實業及長江和記副董事總經理、以及長江生命科技總裁甘慶林表示，集團已收購澳洲超過35萬公頃農業用地、相當於約3.5倍香港土地總面積的田園租約及相關權利，作碳封存用途。他又稱，希望透過再生農業計劃為減碳出一分力，此產業有助緩解全球所面臨的碳排放問題。往後將繼續物色更多優質之再生農業項目。長江集團之再生農業計劃將由長江生命科技負責管理。

相當於約 3.5 倍香港土地總面積

據《聯合國氣候變化框架公約》，多個國家承諾於2050年實現淨零排放。為實踐該目標，世界各地的公私營機構正尋求不同方案，以減少碳排放並同時增加碳封存，例如收集大氣層中的二氧化碳，並將之儲存於樹木和土壤中。長江集團的再生農業計劃，主要投資於儲存碳之碳封存(carbon sequestration)項目，而澳洲的碳封存市場成熟，既具碳封存項目，亦具完善監管體制，其碳信用額(carbon credits)市場亦持續錄有增長。