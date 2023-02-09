阿爺批ChatGPT熱潮　官媒發文籲勿盲目跟風　港股有邊隻概念股炒起？

近日ChatGPT掀起人工智能技術生成內容（AIGC）熱潮，多隻概念股掀炒作，但內地官方媒體卻發表評論文章，認為盲目跟風炒作有危險，勸籲切勿跟風。

內地官媒證券時報發布名為《新概念雖好 可不要瞎炒》的文章，指目前人工智能技術生成內容(AIGC)只能基於現有信息形成綜合，就像自動駕駛一樣，只有在單純的測試環境下，才能讓AI獨立運作；其次，相關概念股的「含AI量」也存在較大水分。有部分公司是處於研發初級階段，距離商業化還有很大探索空間，部分公司僅是參股子公司掌握少量相關算法技術，也納入「概念股」，認為盲目跟風炒作有危險，勸籲切勿跟風。

此外，多隻港股具有ChatGPT概念，包括以下數隻：

百度（9888）

百度表示，其人工智能聊天機器人的ChatGPT項目，將命名「文心一言」，英文名ERNIE Bot，預計3月份可完成「文心一言」內部測試，面向公眾開放。

網易（9999）

內媒據知情人士透露，網易旗下「有道AI」的技術團隊，已投入到ChatGPT同源技術AIGC中研發，目前正於AI口語老師、中文作文批改等學習場景中嘗試探索，將盡快推出相關的demo產品。

阿里巴巴（9988）

外媒引述阿里巴巴（9988）發言人指，公司正在開發類似ChatGPT的機器人，目前正進行內部測試。

京東（9618）

內媒引述京東副總裁何曉冬稱，未來京東也會不斷結合ChatGPT的方法和技術點，融入到產品服務內以推動人工智能的產業。

知乎（2390）

有內地分析指，知乎問答方式與ChatGPT基於對話模式、以問答類任務為主的效率工具相類似，特別是知乎長期以來所形成的良好知識分享環境和社區氛圍。