阿里巴巴淘寶特價版App「淘特」新增微信支付｜電子支付

報道指，具體操作上，用戶直接使用淘寶帳號登錄淘特，將所需商品加入購物車後，結帳時點擊除支付寶支付方式，更換可看見「微信支付」及「找朋友幫忙付」兩選項，屆時用戶只要點擊「微信支付」便可使用作支付。

內媒報道，近日阿里巴巴（9988）旗下淘寶特價版App「淘特」，在支付方式中已新增對手、騰訊（700）出品的「微信支付」。

至於淘寶App至今僅有限度支援微信支付，即處內測狀態未完全公開。內媒引述淘寶客服表示，「微信支付功能還在試行中，暫未全面開放，訂單是否可以使用需以支付頁面為準」；阿里巴巴旗下的閒魚、盒馬App亦已申請加入微信支付的功能，但暫時仍未支援。

報道引述博通諮詢首席分析師王蓬博回應，今次電子支付開放，意味著內地科技巨頭之間的封閉體系，逐步對其他機構的支付渠道開放，特別是對具有直接競爭關係的機構，也更符合監管要求的互聯互通本意。

不過王蓬博指出，從實際效果來看，淘寶的支付頁面仍首選支付寶，點擊其他選項才會有微信支付選擇，估計產品和使用習慣的角度而言，轉用微信的消費預計不會太多。