陳茂波：暫無意調整本港樓市「辣招」　考慮再放寬首置按揭成數

財政司司長陳茂波出席立法會財經事務委員會，簡報本港整體經濟最新狀況時表示，暫時無意調整樓市「辣招」，但可行情況下，考慮進一步放寬首次置業市民按揭成數的比例。
陳茂波強調物業不是用作炒賣
陳茂波表示，自政府推出「辣招」後，樓市炒風熾熱情況有降溫，他強調物業是用作居住，不是用作炒賣，在供應偏緊時，政府會優先照顧本地市民自住需要。
立法會地產建造界議員龍漢標在會上，促請陳茂波撤辣，他回應指，發展商大約有1.8萬個住宅單位已落成，不過仍未推售，而去年全年成交量達4.5萬伙，較前一年7.5萬伙下降，亦是2013年以來最少。
他表示，去年經濟不佳且息口上揚，置業人士或較謹慎，但若將去年成交量與發展商的貨尾單位數目相加，合共有6.3萬伙，指出樓市恢復至較正常的環境，私樓供應的增量或只有數千伙，基於供應關係，暫時無意調整樓市「辣招」。
財爺料來港人才或帶旺租務市場
此外，有議員關注「搶人才」措施對本地樓市影響，陳茂波相信，人才來港短中期對資產市場影響不大，而租務市場反會因此較暢旺，但購買市場由於仍有需求管理措施，來港人士置業要動用的資金不少，相信初期置業的比例不會太高；至於會否為來港人才提供分階段退回印花稅措施，陳茂波稱暫未有相關考慮。
政府經濟顧問梁永勝指，租務市場今年2月起始回穩，2月至4月新訂租約的租金正上升，惟仍較2019年8月的水平低約一成，相信人才來港會對租務市場有一定支持。