陳茂波：暫無意調整本港樓市「辣招」　考慮再放寬首置按揭成數

財政司司長陳茂波出席立法會財經事務委員會，簡報本港整體經濟最新狀況時表示，暫時無意調整樓市「辣招」，但可行情況下，考慮進一步放寬首次置業市民按揭成數的比例。

陳茂波強調物業不是用作炒賣

陳茂波表示，自政府推出「辣招」後，樓市炒風熾熱情況有降溫，他強調物業是用作居住，不是用作炒賣，在供應偏緊時，政府會優先照顧本地市民自住需要。

立法會地產建造界議員龍漢標在會上，促請陳茂波撤辣，他回應指，發展商大約有1.8萬個住宅單位已落成，不過仍未推售，而去年全年成交量達4.5萬伙，較前一年7.5萬伙下降，亦是2013年以來最少。

他表示，去年經濟不佳且息口上揚，置業人士或較謹慎，但若將去年成交量與發展商的貨尾單位數目相加，合共有6.3萬伙，指出樓市恢復至較正常的環境，私樓供應的增量或只有數千伙，基於供應關係，暫時無意調整樓市「辣招」。