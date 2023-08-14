電視廣播｜TVB發盈警料半年蝕逾4億　受疫後電子商貿收入下跌拖累

TVB／電視廣播（511）周一發盈警，料上半年度錄得4億至4.2億元公司股東應佔虧損；又表示期間電子商貿收入整體下跌；今年在內地的聯合製作及同步劇播放安排偏重於下半年，收入入賬亦減少。電視廣播同時公布，將向大股東Young Lion和黎瑞剛旗下的華人文化（CMC）訂立融資協議，涉及最高7億元。 電視廣播股價現插近一成，跌9.64%，報4.12元。 TVB料錄得逾4億虧損 TVB電視廣播表示，2023年上半年未經審核綜合收入按年跌14%至15.6億元，預計期間錄得4億至4.2億元公司股東應佔虧損，相對去年同期錄2.24億虧損，擴大78.6%至87.5%。電視廣播續指，EBITDA虧損1.8億至1.9億元，相對去年同期EBITDA虧損為0.72億元。

TVB受疫後電子商貿收入下跌拖累 TVB電視廣播解釋，今年首6個月，本港經濟於疫情後持續平穩復甦，致電視平台投放廣告的需求有所改善，促使公司的廣告收入有所增長。不過，隨著消費者於疫情後回復以往較為傳統的消費習慣，其電子商貿營商環境變得較為不利於經營，再加上為增加盈利而集中於高利潤產品的決定，期間電子商貿收入整體下跌。而今年在內地的聯合製作及同步劇播放安排偏重於下半年，收入入賬亦減少，並預計下半年的財務表現會持續改善。 TVB指出，集團今年在內地的聯合製作及同步劇播放安排偏重於下半年，期內的收入入賬亦減少。基於以上因素，今年上半年整體收入較去年同期下跌，期內EBITDA虧損及股東應佔虧損亦因此而增加。不過，與去年下半年業績相比，EBITDA虧損及股東應佔虧損已持續改善。 TVB執行主席許濤稱，本年度初香港和中國內地的經濟環境依舊充滿挑戰，這對2023年至今的業績造成一定的壓力，但其仍「堅定地在扭虧為盈的軌道上前行」；他又指，TVB今年上半年的業績已經超越了2022年下半年的表現，而持續推進重點項目的策略上，有信心在今年下半年將會見證進一步的提升。