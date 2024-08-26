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財經
2024-08-26 13:55:00

香港「打羽毛球」成商機　擁羽球品牌體育用品股或現動力

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香港「打羽毛球」成商機　擁羽球品牌體育用品股或現動力

香港「打羽毛球」成商機　擁羽球品牌體育用品股或現動力

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香港近期掀起「打羽毛球」熱潮，源於初中公、經社科新指引加入性教育元素，兼提倡以「打羽毛球」等活動降低學生性慾。雖然巴黎奧運完結，體育用品股呼聲有所回落，不過擁羽毛球品牌體育用品股或藉今次事件重現動力；港股及日股亦分別可見「潛力股」。

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李寧在中國10大羽毛球品牌佔比較大

港股目前有數隻體育用品股，包括藍籌股安踏（2020）及李寧（2331）；也有361度（2361）、安踏（2020）等，其中羽毛球產業中，以李寧佔比較大。在中國十大羽毛球品牌中，李寧持有當中三個品牌的股份，包括Yonex、李寧、紅雙喜。

據內地市場研究機構宇博智業產業研究院在2023年發布的「2023年羽毛球十大品牌排行榜」，按市場數據和消費者需求編定排名，當中排名首位是日本的品牌Yonex，其次是台灣Victor，第三名是由中國企業收購的英國百年品牌RSL，排名第四及五分別是李寧及川崎。

據李寧2024年中期業績顯示，其收入同比增長2.3%至143.45億元人民幣，毛利率提升1.6個百分點至50.4%；公司亦表示會專注發展跑步、籃球、羽毛球、健身、運動生活五大核心產品類。

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羽球品牌Yonex日股年初起升逾40%

此外，Yonex（日：7906）在東京交易所上市，今年股價表現理想，更因巴黎奧運熱潮而上升，其股價已由年初約1,300日圓水平，升至近日逼近1,900日圓，年初至今升幅達43%，更跑贏日經平均指數的13%。

而Yonex近日發表6月30日的次季業績更指，淨銷售額同比增長11%，股東應佔盈利增長15.4%，總資產增長至逾1,000億日元，資產負債率維持在63.6%，反映公司財務狀況相對穩健。Yonex又預測，2024全個財年淨銷售額增長8.2%，利潤增5%。

其中單元為「合乎情禮的親密關係」，段落列明中三級學生須學習「拒絕婚前性行為」，亦引導學生填寫「承諾書」（教材截錄）

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