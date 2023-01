馬斯克出醜｜為搞笑改Twitter帳戶做「Tweet先生」 卻無法改回原名？

特斯拉(Tesla)及推特(Twitter)的行政總裁馬斯克(Elon Musk)表示,他把自己的在Twitter的帳戶名稱改為「Tweet先生」(Mr. Tweet),但現在卻因自家公司的平台限制,而不讓他改回原來的名字。

馬斯克近日在推特發布貼文笑說,「我把名字改成了推特先生,現在推特不讓我改回來了。」(Changed my name to Mr. Tweet, now Twitter won’t let me change it back)