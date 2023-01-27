熱門搜尋:
C觀點 THE FIRST SLAM DUNK 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
財經
2023-01-27 11:16:03

馬斯克出醜｜為搞笑改Twitter帳戶做「Tweet先生」 卻無法改回原名？

分享：
馬斯克為搞笑改Twitter帳戶為「Tweet先生」，卻無法改回原名。（資料圖片）

馬斯克為搞笑改Twitter帳戶為「Tweet先生」，卻無法改回原名。（資料圖片）

特斯拉（Tesla）及推特（Twitter）的行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，他把自己的在Twitter的帳戶名稱改為「Tweet先生」（Mr. Tweet），但現在卻因自家公司的平台限制，而不讓他改回原來的名字。

馬斯克近日在推特發布貼文笑說，「我把名字改成了推特先生，現在推特不讓我改回來了。」（Changed my name to Mr. Tweet, now Twitter won’t let me change it back）

有指馬斯克自以440億美元（折合約3,445億元）將Twitter私有化後進行不少改革，包括為防止假冒帳號，藍剔用戶在未獲官方認證後，將無法再次更改名稱，令馬克斯這次間接無法改回原名。

至於為何會發生這件搞笑事件，據《金融時報》記者Patrick McGee透露，馬斯克會改名的原因，源自於近日一宗案件。

Patrick McGee指，由於近期馬斯克受多宗訴訟纏身，在庭上代表投資者向馬斯克提訴訟的律師在法庭上口誤，稱他為「Tweet先生」（Mr. Tweet），引起法庭內眾人大笑，馬斯克本人亦認為該稱呼非常準確。

此外，外媒又報道馬斯克正尋求出售社交媒體Twitter的新股，籌集約30億美元（折合234億港元）資金，償還去年為收購Twitter而背上的約部分債務。

Twitter昨日於美股收市報53.7美元；Tesla收市則報160.27美元。

留言專區
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受