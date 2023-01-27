馬斯克出醜｜為搞笑改Twitter帳戶做「Tweet先生」 卻無法改回原名？

特斯拉（Tesla）及推特（Twitter）的行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，他把自己的在Twitter的帳戶名稱改為「Tweet先生」（Mr. Tweet），但現在卻因自家公司的平台限制，而不讓他改回原來的名字。
馬斯克近日在推特發布貼文笑說，「我把名字改成了推特先生，現在推特不讓我改回來了。」（Changed my name to Mr. Tweet, now Twitter won’t let me change it back）
Changed my name to Mr. Tweet, now Twitter won’t let me change it back 🤣— Mr. Tweet (@elonmusk) January 25, 2023
有指馬斯克自以440億美元（折合約3,445億元）將Twitter私有化後進行不少改革，包括為防止假冒帳號，藍剔用戶在未獲官方認證後，將無法再次更改名稱，令馬克斯這次間接無法改回原名。
至於為何會發生這件搞笑事件，據《金融時報》記者Patrick McGee透露，馬斯克會改名的原因，源自於近日一宗案件。
Patrick McGee指，由於近期馬斯克受多宗訴訟纏身，在庭上代表投資者向馬斯克提訴訟的律師在法庭上口誤，稱他為「Tweet先生」（Mr. Tweet），引起法庭內眾人大笑，馬斯克本人亦認為該稱呼非常準確。
此外，外媒又報道馬斯克正尋求出售社交媒體Twitter的新股，籌集約30億美元（折合234億港元）資金，償還去年為收購Twitter而背上的約部分債務。
Twitter昨日於美股收市報53.7美元；Tesla收市則報160.27美元。