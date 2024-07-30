熱門搜尋:
巴黎奧運 動漫節2024 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
財經
2024-07-30 11:50:00

麥當勞CEO認自家價格「太貴」　年內中國開1千間新分店計劃持續

分享：
麥當勞CEO認自家價格「太貴」，年內中國開1千間新分店計劃持續。

麥當勞CEO認自家價格「太貴」，年內中國開1千間新分店計劃持續。

麥當勞（美：MCD）第二季業績遜預期，公司全球行政總裁Chris Kempczinski於業績電話會議上表示，承認公司食品價格太高，並表示正採取「取證方法」來評估價格；對於中國地區拓展活動，他指今年內在中國開1,000間新分店的計劃仍持續。

麥當勞McGriddles優先試食提前結束 3日大賣一百萬個 8月5再回歸

全港首間WcDonald's登陸灣仔！動漫版麥當勞W招牌 動漫迷朝聖必去

段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖）

麥當勞CEO認自家價格「太貴」

Chris Kempczinski說，低收入的消費者認為，在經歷多年高通脹後，認為公司的價格太高。故為了吸引顧客回流，麥當勞決定將美國地區超值餐點延長期限，且有高達93%的公司特許經銷商，將承諾將優惠時間進一步延長到夏季。

adblk5

對於中國地區拓展活動，Chris Kempczinski表示，公司仍在推進今年在中國新開1,000間餐廳的計劃。他指，開新店回報良好，不過內地市場競爭激烈，促銷力度大，加上消費者信心疲軟，有許多消費者正改變行為習慣，因人們總是會選擇最划算的產品。

麥當勞次季利潤跌一成二

麥當勞公布，今年次季利潤按年下跌12%至20.2億美元，經調整盈利2.97美元，低於市場預期的3.07美元；整體同店銷售按年下跌1%，是自2020年第四季以來首跌，遠遜預期的升0.4%。

日本麥當勞改由48歲港男高正宇任社長！近期期間限定產品回顧 超吸引

德州女想屈麥當勞俾漏薯餅同鬆餅　拗唔過店員竟連開8槍

超噁心！澳洲麥當勞員工「地拖頭」放炸薯條機保溫燈下烘乾