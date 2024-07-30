麥當勞CEO認自家價格「太貴」，年內中國開1千間新分店計劃持續。

麥當勞（美：MCD）第二季業績遜預期，公司全球行政總裁Chris Kempczinski於業績電話會議上表示，承認公司食品價格太高，並表示正採取「取證方法」來評估價格；對於中國地區拓展活動，他指今年內在中國開1,000間新分店的計劃仍持續。

Chris Kempczinski說，低收入的消費者認為，在經歷多年高通脹後，認為公司的價格太高。故為了吸引顧客回流，麥當勞決定將美國地區超值餐點延長期限，且有高達93%的公司特許經銷商，將承諾將優惠時間進一步延長到夏季。

對於中國地區拓展活動，Chris Kempczinski表示，公司仍在推進今年在中國新開1,000間餐廳的計劃。他指，開新店回報良好，不過內地市場競爭激烈，促銷力度大，加上消費者信心疲軟，有許多消費者正改變行為習慣，因人們總是會選擇最划算的產品。

麥當勞次季利潤跌一成二

麥當勞公布，今年次季利潤按年下跌12%至20.2億美元，經調整盈利2.97美元，低於市場預期的3.07美元；整體同店銷售按年下跌1%，是自2020年第四季以來首跌，遠遜預期的升0.4%。