黃百鳴涉內幕交易被控！何謂內幕交易？最高可判10年？揭開金融市場「不公平遊戲」｜財經百科

曾打造《開心鬼》系列電影的資深電影人黃栢鳴(藝名黃百鳴)，近日因涉嫌內幕交易被證監會檢控，目前已獲准以20萬元保釋。證監會指出，在2017年8月至10月期間，黃栢鳴涉嫌慫恿或促使他人進行天馬影視(現已改名為「傳遞娛樂」)的股份交易，作為當時天馬影視的主席兼控股股東，黃栢鳴掌握並利用了與公司相關的內幕消息，可能對其他市場投資者構成不公。事件引發媒體的廣泛報道，並再次將內幕交易的「市場毒瘤」問題浮上水面，值得探討。
甚麼是「內幕交易」？
所謂「內幕交易」，是指金融市場中一種失當行為。根據投委會網站的解釋，內幕交易是指與上市公司有關連的人士，或透過這些人士(如公司董事、職員或核數師等)，獲取與該公司相關的非公開資料。這些資料一旦公開，將可能影響公司的股價。這些「內幕人士」在公眾尚未得知關鍵信息的情況下，進行買賣或慫恿他人買賣該股票或其衍生工具，藉以獲利或避免損失，這就是內幕交易的範疇。
內幕交易vs市場操控
不少人都會將「內幕交易」與「市場操控」混淆，但其實兩者是不同的市場不當行為：
- 內幕交易：利用內部人士的非公開信息進行買賣，以獲利或避免損失。例如：一名會計師在知道公司業績好於預期前，提前買入該公司股票，待業績公布後股價上升再賣出獲利。
- 市場操控：干預證券或衍生工具市場的實際供求活動，營造虛假或誤導性的價格表象，不涉及內幕消息。例如：某人故意買入低價股票，造成股價上升，吸引其他投資者追捧，然後再高價出售。當真相揭露時，股價會大幅下跌，讓追捧的投資者遭受損失。
內幕交易的刑罰有多重？
內幕交易是嚴重的市場失當行為，違法者將面臨嚴厲懲處。由2003年4月1日起，香港《證券及期貨條例》賦予證監會權力，以民事及刑事途徑打擊內幕交易等市場失當行為。
民事檢控
- 「市場失當行為審裁處」 處理各種民事個案，包括內幕交易、操縱市場及散播虛假及誤導性資料等。
- 該審裁處可施加多種民事制裁，例如：下令違規者交出所賺取的利潤、發出「停止及終止令」及「冷淡對待令」，以及撤銷違規者出任公司董事等。
刑事檢控：
- 若證據充分，犯案者會遭刑事檢控
- 一經定罪，可被判最高入獄10年及罰款1,000萬元
持牌人後果
- 若證監會的持牌人(如經紀或投資顧問)被裁定進行內幕交易，可能會被暫時吊銷或永久撤銷牌照，職業生涯大受影響。