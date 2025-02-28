黃百鳴涉內幕交易被控！何謂內幕交易？最高可判10年？揭開金融市場「不公平遊戲」｜財經百科

甚麼是「內幕交易」？

所謂「內幕交易」，是指金融市場中一種失當行為。根據投委會網站的解釋，內幕交易是指與上市公司有關連的人士，或透過這些人士(如公司董事、職員或核數師等)，獲取與該公司相關的非公開資料。這些資料一旦公開，將可能影響公司的股價。這些「內幕人士」在公眾尚未得知關鍵信息的情況下，進行買賣或慫恿他人買賣該股票或其衍生工具，藉以獲利或避免損失，這就是內幕交易的範疇。

內幕交易vs市場操控

不少人都會將「內幕交易」與「市場操控」混淆，但其實兩者是不同的市場不當行為：