鼎益豐主席隋廣義遭證監會起訴　並辭任創業集團名譽主席兼非執董

創業集團指，證監會早前對隋廣義展開法律程序，迄今為止，公司僅從新聞稿中對法律程序掌握有限資訊。基於所得的有限度資訊，董事會認為法律程序並無亦不會對集團的業務及營運造成任何重大影響。

公司指，將密切留意法律程序的進展，並將於得悉有關法律程序的進一步資訊時，向股東及潛在投資者通報關乎本集團的相關資訊。

證監會控告隋廣義涉操縱鼎益豐股份

證監會公布，已在原訟法庭對鼎益豐控股集團國際有限公司前主席兼非執行董事隋廣義及另外20名人士展開法律程序，指他們涉嫌在2018年3月1日至2018年9月14日期間內操縱鼎益豐的股份。鼎益豐早年以「禪意投資」、「玄學投資」等名號開展金融業務，被指為玄學投資公司。

本報曾報道，內地鼎益豐集團（鼎益丰），此前宣布轉型數碼貨幣，並計劃發300億美元鼎元幣（折合約2,100億人民幣），並要求所有投資者自1月10日起至9月10日一律不能退出，即禁止兌付達八個月，引起投資者及市場恐慌。