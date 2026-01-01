Ubisoft宣布重組撥備6.5億歐元 多款遊戲取消 股價急挫近四成

知名遊戲《刺客教條》、《虹彩六號》的開發商、法國遊戲公司育碧（Ubisoft）宣布進行重大重組及策略重整，預計年度內將作出6.5億歐羅重組撥備，並錄得10億歐羅（約91.6億港元）經營虧損。

Ubisoft周四股價急挫39.83%，報3.99歐元。Ubisoft股價從2018年的100歐元以上高位不斷下滑，現時股價已蒸發超過九成半。

《波斯王子：時之砂》終止開發

據Ubisoft聲明，公司將關閉及重組多個工作室，6款遊戲終止開發，預計可削減約5億歐羅歐元，並在2028年3月前，將固定成本降至12.5億歐元。6款遊戲終止開發，包括知名遊戲《波斯王子：時之砂》（Prince of Persia: The Sands of Time）的重製版。