消委會｜實測5個電子錢包　部分個人對個人轉帳設限額

消委會選取了5個較多本港消費者使用電子錢包作實測，即「AlipayHK」、「Octopus Wallet 八達通銀包」、「PayMe by HSBC」、「Tap & Go 拍住賞」，以及「WeChat Pay HK」，調查上述電子錢包對於商戶支付、增值、個人對個人（P2P）轉帳方面的功能與收費。 消委會以一般消費者身分，於今年1月至3月初期間透過實測的方式，進行是次調查。消委會提及，鑑於監管要求及指引，消費者一般須完成身分認證方可使用電子錢包的完整功能，是次調查將聚焦於各平台就已認證的成人帳戶所提供的服務。

5個平台皆可以用二維碼支付 儘管不同電子錢包的支付功能各有分別，調查的5個平台均支援以下至少一種支付方式，包括二維碼（QR code）、虛擬預付卡，以及非接觸式支付。 在二維碼支付方面，5個平台皆可以在掃描二維碼後，用電子錢包內的結餘作支付，當中「AlipayHK」、「WeChat Pay HK」提供更多選項，例如從已連結的銀行帳戶或信用卡扣帳。 除了「AlipayHK」外，其餘4個平台皆向已完成身分認證的用戶提供個人專屬的虛擬預付卡，其用途與一般的扣帳卡（debit card）相似。

除「WeChat Pay HK」外，其餘4個平台皆能使用非接觸式支付。當中「AlipayHK」作相關設定後，消費者即可使用非接觸式支付。「Octopus Wallet 八達通銀包」、「PayMe by HSBC」、「Tap & Go 拍住賞」亦可加入至裝置的 Apple Pay 或 Google Pay 等支付介面，來使用非接觸式支付。

消委會：部分電子錢包退款不會退還優惠券 消委會提及，交易時曾使用優惠券或禮券，並及後對此申請退款，「AlipayHK」、「Octopus Wallet 八達通銀包」、「PayMe by HSBC」不會退還有關券項，「Tap & Go 拍住賞」將按照推廣細則或商戶的退貨政策處理，而「WeChat Pay HK」則取決於該交易為部分抑或全數退款。消委會提醒消費者宜注意相關規定，免生糾紛。

部分電子錢包以信用卡增值收取手續費 增值方面，全數平台均支援以本地銀行戶口和轉數快增值，毋須手續費。除「PayMe by HSBC」外，其餘4個平台容許用戶於便利店以及收銀車等處所，以現金方式增值電子錢包，當中「AlipayHK」、「Octopus Wallet 八達通銀包」、「WeChat Pay HK」 不另收費用，「Tap & Go 拍住賞」原先收取 0.3%手續費，現時則獲豁免至今年6月30日。 信用卡增值方面，「AlipayHK」、「PayMe by HSBC」、「WeChat Pay HK」提供此選項。在一般情況下，「AlipayHK」、「WeChat Pay HK」的有關手續費同樣為1.5%至 2.5%，視乎信用卡種類而定。「PayMe by HSBC」經滙豐銀行的信用卡增值不設手續費，而其他本地信用卡則收取1.2%費用。不過，相關手續費只適用於手動增值或增值作P2P轉帳，向商戶支付時因錢包餘額不足所觸發的自動增值則可獲豁免。

P2P轉帳需留意部分錢包設限額 消委會提醒，消費者需留意部分錢包的P2P轉帳免手續費設有限額的安排。以錢包結餘作轉帳時普遍不設手續費，其中「AlipayHK」亦容許用戶從已連結的銀行戶口向他人轉帳，同樣免收費用。「PayMe by HSBC」之 P2P 轉帳不另外收費。 「Octopus Wallet八達通銀包」豁免平台內之P2P轉帳費用，而轉帳至銀行帳戶和轉數快等帳戶時，例如自身之銀行戶口，每月首3,000元不設收費，其後會就該月超出之金額收取1%手續費。 「Tap & Go 拍住賞」在同一平台內的轉帳無額外收費；反之，若轉移資金至其他平台或銀行帳戶，用戶每月可享30,000元的免手續費限額，超出限額後的收費為1%，而相關費用現時獲豁免至6月30日。

「WeChat Pay HK」的用戶以錢包或銀行帳戶餘額轉帳時，每年可獲200,000元的免手續費限額；如超出限額，將被收取1%手續費。