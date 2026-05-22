證監會：證券行需提高開戶標準　為內地客開戶須採取額外措施

香港證監會發出通函，列明在開立帳戶及維持客戶關係時應實施的監控措施。通函是在證監會對12家證券經紀行的開戶作業手法進行檢視後發出，有關檢視識別出多項重大缺失，包括開戶文件盡職審查不足，在開戶過程中接受可疑或偽造文件，以及在管理與海外中介人跨境代理關係的弱點。 證監會對證券經紀行的開戶作業手法表示關注，對客戶帳戶有可能遭不當使用進行可疑或不法交易，以及因而加劇洗錢及恐怖分子資金籌集風險，要求所有持牌法團在切實可行情況下，盡快進行內部核查，以偵測是否有任何可疑或偽造文件曾被接受用來開立帳戶。

證監會：可疑或偽造文件大多為內地客 證監會提及，是次檢視中識別出的可疑或偽造文件大多涉及屬內地投資者的帳戶，且考慮到持牌法團可能面對的相關業務、監管和聲譽風險，為內地投資者開立及管理有關帳戶時須採取的額外措施，包括關閉以可疑或偽造文件開立的投資帳戶，關閉零結餘不動投資帳戶，以及在開立新的投資帳戶時，須取得投資者書面聲明，並要求在結算及資金提存時，只可透過以客戶本身名義，在合資格銀行持有的銀行帳戶進行。

向境外投資者提供服務 須同時遵守香港及境外法律 通函內提到，持牌法團直接或透過有關聯者、第三方服務提供者或香港境外的中介人，向香港境外投資者提供服務時，必須同時遵守香港及有關司法管轄區所有相關法律和監管規定，不應從事或助長任何非法活動。通函特別提到，應注意中國證監會及內地相關當局相關通知，當中指明對某些在內地進行的非法跨境證券、期貨及投資基金相關活動的整治方案。 證監會提到，若違反香港境外司法管轄區相關監管規定，將可能構成不遵從《操守準則》的情況，或會導致證監會採取監管或執法行動，必須立即匯報嚴重違規事項。

證監會中介機構部執行董事葉志衡表示，持牌法團在拓展其業務時，不應以犧牲「認識你的客戶」標準為代價。