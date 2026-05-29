Pokémon卡｜信和卡舖抽福袋變「另類賭場」？拆解如何吸引消費者「刀仔鋸大樹」(有片)

近來，集換式卡牌遊戲（Trading Card Game，TCG），包括Pokémon卡（寶可夢、寵物小精靈）、遊戲王、魔法風雲會及高達卡被炒起，例如「PSA 10分的比卡超插畫家」，在拍賣會以破世界紀錄1.28億港元成交，升值潛力絕對不容小覷。在旺角信和中心不少卡舖推出名為「福袋」、「盲盒」、「卡池」的卡牌抽獎活動，被網民嘲諷為「另類賭場」，「福袋」以貴價的稀有卡牌作為大獎，吸引消費者「刀仔鋸大樹」。
「福袋」抽獎自設「獎池」
有別於平時由卡牌公司自己推出售賣的卡包。卡舖自己推出「福袋」抽獎，是由卡舖自己設計「獎池」，類似「一番賞」的設計，有告示告知消費者「獎池」內有多少張卡，大獎是甚麼卡，以及抽一次的費用。據社交媒體的圖片可見，連「百億富三代」鍾培生在尖沙咀的卡鋪亦有卡牌抽獎活動，抽一次為1,350元，卡池有350張卡，大獎為「梵高比卡超」。
稀有卡牌獲鑑定秒升值
為何卡舖的抽獎活動能夠「吸客」，關鍵在於稀有卡牌的價格，尤其是經過第三方卡牌鑑定公司鑑定評分後的卡牌。以上述「梵高比卡超」此卡為例，在二手平台Carousell搜尋，獲PSA評為10分的售價為逾20,000元，評為9分售價則是7,500元；而未經鑑定的「梵高比卡超」售價只有6,300元，可見經鑑定的卡牌的升值能力。
早前《am730》曾報道有關鑑定卡牌服務市場，卡牌鑑定公司例如PSA、BGS等，專門為卡片的狀況、品質進行評級。以PSA鑑定為例，10分是最高評分，代表該卡完美無瑕，在卡圖、卡牌表面、邊緣、卡牌的角均無瑕疵。
租格仔舖開始做「莊家」
TCG卡牌就如股票、商品期貨一樣，卡價會波動，而TCG市場的價格透明，有類似「股票報價網」的平台提供價格走勢，例如Pricecharting、Pokecolor等網站，讓消費者隨時緊貼市況了解市價。當中PSA的官網亦能查閱卡牌的市價，以及近期交易的價格，甚至顯示該卡被PSA鑑定的數量。
不過，舉辦此類卡牌抽獎活動門檻不高，只需租個格仔舖便能做開始做「莊家」，在二手平台Carousell可見，信和中心的格仔舖租金為300元。假設格仔舖租金為300元，加上一個總成本約5萬港元、共100抽的卡池為例，每抽收費為800元，若成功在一個月內全數抽完，「莊家」收入約8萬元，淨賺近3萬。
抽福袋或違《賭博條例》
不過，這種抽獎玩法在本港或觸犯《賭博條例》。在2023年曾有玩具店因售賣「一番賞」，被指涉嫌營辦非法獎券活動而遭拘捕，執業大律師陸偉雄曾向媒體表示，《賭博條例》已列明任何所有賭博及獎券活動均屬非法，須向民政事務總署申請關牌照。《賭博條例》列明，非法收受賭注可被判罰款500萬元及監禁2年。