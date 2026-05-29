Pokémon卡｜信和卡舖抽福袋變「另類賭場」？拆解如何吸引消費者「刀仔鋸大樹」(有片)

租格仔舖開始做「莊家」

TCG卡牌就如股票、商品期貨一樣，卡價會波動，而TCG市場的價格透明，有類似「股票報價網」的平台提供價格走勢，例如Pricecharting、Pokecolor等網站，讓消費者隨時緊貼市況了解市價。當中PSA的官網亦能查閱卡牌的市價，以及近期交易的價格，甚至顯示該卡被PSA鑑定的數量。

不過，舉辦此類卡牌抽獎活動門檻不高，只需租個格仔舖便能做開始做「莊家」，在二手平台Carousell可見，信和中心的格仔舖租金為300元。假設格仔舖租金為300元，加上一個總成本約5萬港元、共100抽的卡池為例，每抽收費為800元，若成功在一個月內全數抽完，「莊家」收入約8萬元，淨賺近3萬。