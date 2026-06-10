爆旋陀螺｜熱潮料持續至少兩三年　香港代理拆解成功方程式　學者稱懷舊玩具核心價值不變

爆旋陀螺熱潮席捲全港，商場和公園搖身變為對戰場地。爆旋陀螺香港代理萬信接受《am730》專訪表示，今次陀螺熱潮由多個因素疊加形成，包括「雙管齊下」的宣傳策略、新一代《爆旋陀螺X》的特殊設計，以及商場直播比賽帶來的吸引力。萬信認為今次陀螺熱潮至少可持續兩至三年，但對於投機者炒賣陀螺，萬信認為需待7月新貨運抵，炒買現象有望遏止。有學者則指，陀螺等懷舊玩具擁有的核心價值無變，熱潮主要靠商家加入新元素帶起。 記者：張浩楊

爆旋陀螺之所以在全港掀起熱潮，不但吸引兒童玩家，亦有一批成年粉絲支持。萬信總經理羅錦旺向《am730》表示，公司銷售策略很早已經「雙管齊下」，除了在ViuTV播出卡通片吸引兒童外，亦找來KOL宣傳「主攻」成人。羅提及，早在今年4月已經邀請游學修作為嘉賓參加比賽，又形容以KOL宣傳，較易吸引其他人「入坑」。他相信，萬信是最早邀請KOL宣傳陀螺的代理，直言陀螺能夠掀起熱潮，KOL宣傳是關鍵因素。

對於挑選KOL為爆旋陀螺宣傳，羅錦旺認為主要看兩點，第一是大眾化，第二是能否吸引年輕人。他解釋，萬信之所以邀請游學修做宣傳，在於他比較大眾化，就連30至40歲的一群人，對他也很熟悉；加上陀螺的玩家大多是年輕人，游學修更加是不二之選。羅錦旺笑言，他亦希望邀請曾為《爆旋陀螺》唱主題曲的郭富城，為爆旋陀螺宣傳。 以「STEAM」教育在校園推廣 早前有天水圍小學發通告，為普及「STEAM」教育，以及提升學生對物理的興趣，決定舉行陀螺比賽。在中小學推廣方面，羅錦旺提及陀螺牽涉好多物理，包括力學、慣性等，他指萬信亦有與「STEM Sir」鄧文瀚合作，透過「STEAM」教育在學校推廣陀螺。

特殊設計提高比賽觀賞性 至於陀螺在全港掀起熱潮的另一因素，則是今代《爆旋陀螺X》的特殊設計。羅錦旺指，《爆旋陀螺X》的陀螺底部設有齒輪結構，而陀螺盤的邊緣亦設有一圈齒輪，當陀螺接觸到陀螺盤邊緣時，將沿著盤邊加速，形成更具衝擊力的撞擊。他指出，今代的特殊設計提升了陀螺比賽的觀賞性與刺激感，形容以往陀螺比賽是「消極」，因為十分容易出現2顆陀螺在盤中「鬥持久」的局面。

商場直播比賽吸引途人 另一邊廂，羅錦旺提及賽事亦是掀起熱潮的因素之一。他以早前在屯門市廣場舉辦比賽為例子，當時邀請游學修參賽，引起市民關注；而商場設有大型屏幕直播比賽，吸引市民欣賞比賽，感受陀螺比賽的刺激。他形容，陀螺比賽是「易學難精」，因為陀螺比賽沒有複雜規則，但想要勝出比賽，必須深入研究陀螺零件的搭配、改裝，以及發射技巧等。他又形容，爆旋陀螺是有「魔力」，當買了第1顆陀螺，就想買其他款式的陀螺來改裝。被問及陀螺銷量時，羅錦旺稱，零售商玩具反斗城，4月在香港的陀螺銷售量按年增14倍。

被問及這股陀螺熱潮能否持續時，羅錦旺認為熱潮持續至少兩、三年。他透露，公司正在籌備在7月底的香港動漫電玩節上，推出更大規模的活動；又表示隨各大比賽陸續展開，包括國際賽及學校聯賽等。他相信熱潮將被推得更高。 除爆旋陀螺外，萬信亦代理其他玩具。羅錦旺提及《反斗奇兵5》即將上映，而公司在尖沙咀玩具反斗城設置打卡點，來宣傳《反斗奇兵》的玩具；萬信代理的Tomica車仔亦有參加8月底的「香港車仔展2026」。

陀螺核心價值沒有變 爆旋陀螺成功「彈起」，其他「懷舊」玩具又有無可能「復活」？恒生大學知識交流學院副總監鄺家麒向《am730》表示，不論是陀螺，抑或是四驅車等，它們的核心價值都是擁有樂趣、挑戰性，以及社交屬性。他強調，不論過去或是現在，陀螺的核心價值都沒有變。至於潮流再興起，鄺家麒認為零售商或製造商「煽風點火」所致，他指商家加入了一些新元素進去，例如名人宣傳、社交媒體，以及比賽等，令消費者多了互動，因而更容易掀起熱潮。對於陀螺熱潮能否持續，鄺家麒認為最多持續一年，又形容很多東西都是一個循環，而陀螺的核心價值一直存在，只是商家加入了一些新元素去推動，才令這些玩具更加受到消費者注意。